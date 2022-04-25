Sağlıkçılara saldırı, polisin silahıyla ateş açtı! Hastane savaş alanına döndü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

POLİSİN TABANCASI ATEŞ ALDI

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

KOCA'DAN TEPKİ

Olayın ayrıntılarına ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak bir el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir." ifadelerini kullandı.

ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINDA

Ateş eden kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını ve hastanedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Koca, "Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi." bilgisini paylaştı.

ACİL ODASINI BARİYERLERLE KAPATTILAR

Bu arada, olaya ilişkin Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar, saldırı sırasında yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, acil müdahale odasının kapısını kapatan sağlık çalışanlarının sedyeler ve oksijen tüpüyle bariyer oluşturarak, dışarıdan içeriye girilmesini engellediği görüldü. Ayrıca bir başka fotoğrafta hasta yakınının açtığı ateş sonucu merminin isabet ettiği duvarın görüntüsü yer aldı.