Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske - Son Dakika

Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

6 saat önce

İZMİR'deki özel okulda, koronavirüse karşı özellikle sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcılarla üzerine 'sizi seviyoruz' yazılarak, yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske, System.String[]

İZMİR'deki özel okulda, koronavirüse karşı özellikle sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcılarla üzerine 'sizi seviyoruz' yazılarak, yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının kullanabilmesi amacıyla yüz koruyucu siperlik maske üretimine başlandı. Gaziemir ilçesinde bulunan özel okuldaki gönüllü öğretmenler, 3D yazıcılarla yapılan siperlikli maskelerin, sağlık çalışanlarına ücretsiz verildiğini belirtti. Zor şartlarda çalışan sağlıkçılara moral ve destek için maskelerin üzerine ise 'sizi seviyoruz' yazıldı.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Siperlik maske üretimiyle amaçlarını anlatan, okulun müdürü Erdinç Öztekin, "Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önde olan grubumuz sağlık çalışanları. Büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Devletimiz gereken tüm şartları sağlık çalışanlarımıza sağlıyor. Biz de eğitim dünyası olarak elimizdeki imkanları nasıl kullanabiliriz, diye baktık. Çorbada tuzumuz olsun, diye siperlik üretmeye başladık. Sağlık görevlilerimize, doktor ve hemşirelerimize gönderiyoruz. Çeşitli illere talep doğrultusunda bu siperlikleri yolluyoruz. Biz ülke olarak büyük bir aileyiz. Biz hepimiz, bize yeteriz diyoruz" dedi.

GÜNDE 20 MASKE

Üretime öncülük yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Burcu Sarpkaya ise "Pandemi ortaya çıktığından beri okuldaki gönüllü öğretmenler olarak acaba nasıl destek olabiliriz, diye düşündük. Bunun için de okuldaki malzemeleri kullanarak siperlik üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperlikler talep doğrultusunda birçok hastane ve sağlık kuruluşuna ulaştı. Umuyoruz ki bir an önce yaşadığımız bu zor süreç biter. Sağlık çalışanlarına desteğimiz elimizden geldiği ölçüde devam edecektir" diye konuştu.

Günlük 20'ye yakın maske ürettiklerini belirten Sarpkaya, "Biz pla filament malzemesi kullanıyoruz, 3D yazıcımızda. Onun dışında asetatla ön kaplama kısmını yapıyoruz. Ayrıca bunlar hastane ortamına girmeden sterilizasyon işlemi yapılıyor. Sağlık çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Cephenin en önünde savaşanlar onlar bizim için. Elimizden geldiğince desteğimiz sürecektir" dedi.

Üretim çalışmalarına destek verenlerden, okulun kurumsal iletişim uzmanı Emre Çıtak da "Salgın ortaya çıktığından beri biz de elimizi taşın altına koyup elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ olsun velilerimiz bize destek vermeye çalıştı. Burcu hocamız öncülüğünde güzel bir çalışma oldu. İnşallah tez zamanda bu salgın biter. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Gaziemir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:59 Kaynak: DHA

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