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İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE - Son Dakika

İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE

13.07.2021 00:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayının ilk oturumunda gündem dışı konuşmalar yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayının ilk oturumunda gündem dışı konuşmalar yapıldı. Ayrıca, İBB Meclisi Haziran ayının ilk oturumunda AK Parti ve MHP Grubunun önerisiyle kabul edilen üç komisyon teklifi ile otobüs işletmecilerini ilgilendiren tekliflerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesi üzerine tekrar gündeme gelerek komisyona gönderdi. Sağlıkçıların ve minibüsçülerin İSPARK'tan ücretsiz yararlanmasını sağlayacak teklif komisyona gönderildi.

İBB Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantının ardından teklifler görüşüldü.

Mahmutbey- Bahçeşehir Metrosu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli- Kaynarca-Pendik- Tuzla ve Kirazlı- Halkalı metro projeleri için İBB tarafından istenen dış borçlanma talepleri ve görüşülen diğer teklifler komisyona gönderildi.

AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle, Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu'nun kurulması, sağlık çalışanlarının İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma haklarının 31 Aralık'a kadar uzatılması ve minibüsçülerin İSPARK otoparklarından yararlanması ve geçmiş borçlarının silinmesi teklifi gündeme alınarak komisyona havale edildi.

VETO EDİLEN KOMİSYON VE TEKLİFLER YENİDEN KOMİSYONDA

İBB Meclisi Haziran ayında, AK Parti ve MHP Grubu'nun teklif ettiği süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması önergesi, mecliste Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kabul edilen üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulma teklifini reddederek meclise iade etmişti. İmamoğlu'nun veto ettiği komisyon teklifleri tekrar komisyonda görüşülmek üzere havale edildi. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen, toplu taşımayı ilgilendiren Özel halk otobüsleri şirketleri payının İstanbul Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren taşımacıların hak ediş hesaplamasına dahil edilmesi, 172 adet otobüsün toplu taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi için Otobüs A.Ş.'ye verilen yetkilerin uzatılması ve Özel Taşımacılık İşletme sistemleri yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği tekliflerde komisyona gönderildi.

ÖMER ARISOY, 'İBB YÖNETİMİ KÖTÜ NİYETLİ"

Gündem dışı konuşan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 36 yıldır tahsisi Zeytinburnu Belediyesi'nde olan Kazlıçeşme Sanat binası hakkında konuştu. Arısoy, İBB yönetiminin 'kötü niyetliö olduğunu söyleyerek, Kazlıçeşme Sanat'ın kendilerinden alınmak istediğini ve İBB yönetimi tarafından kendilerine 22 milyon 297 bin 432 Türk Lirası ecrimin çıkartıldığını belirtti. 'Sizlere Kazlıçeşme Sanata reva görülen muameleyi özetlemeye çalıştım. Zeytinburnu Belediyesi büyük bir yapıyı aslına uygun olarak restore edip, kültür sanat fonksiyonuna tahsis ediyor. İBB, akıl almaz bir ecrimisinle Zeytinburnu Belediyesi'ni karşı karşıya bırakıyor" şeklinde konuştu.

İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE
İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SAĞLIKÇILARA VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANMA TEKLİFİ GÜMDEMDE - Son Dakika


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