Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu, gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu, gönüllerince eğlendi

22.08.2021 11:31

Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu, gönüllerince eğlendi Koronavirüs salgınıyla mücadele yoğun çalışan sağlıkçılar, Düzce Belediyesi'nin organizasyonuyla vefa kampında bir araya geldi.

Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu, gönüllerince eğlendi

DÜZCE - Koronavirüs salgınıyla mücadele yoğun çalışan sağlıkçılar, Düzce Belediyesi'nin organizasyonuyla vefa kampında bir araya geldi. Doğa ile buluşan sağlıkçılar gönüllerince eğlendi.

Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" etkinliği ikinci gününde de devam etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Cengiz Şahin ve protokol üyeleri de kamp alanını ziyaret etti. Protokol üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret ederek, sohbet etti. Sağlıkçılar çadır kurma eğitimi alırken, çocuklar da el yapımı kitap ayracı etkinliğine katıldı.

"Organizasyonların devamı gelecek"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, korona virüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, "Biliyorsunuz son 2 yıldır küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Hem ülkemiz, hem sağlık çalışanları büyük bir çaba sarf ettiler. Yoğun bakım servislerinden aşılama işlemlerine kadar çok zorlu bir süreç geçirdiler. Yorgunluk içerisinde olduklarını biliyoruz. İlimizde bir organizasyon düzenleyerek sağlık çalışanlarımıza kamp planı hazırladık. Bu organizasyonumuzu aslında bir ay önce yapacaktık ancak orman yangınları ve sel felaketi nedeniyle erteledik. Bugün burada 250'ye yakın sağlık çalışanımız var. Türkiye'nin 81 iline davetiye gönderdik. Burada 3 günlük bir kamp planladık az önce bütün çadırları dolaştık. Sağlık çalışanlarımız gayet mutlular, biz de onlar ile birlikte olmaktan gayet mutluyuz. Aslında 800 kişilik bir kamp düşünmüştük. Ülkemizde doğal afetler meydana geldi o yüzden kampımızı biraz daha daraltmak zorunda kaldık. Ama önümüzdeki süreçte bu organizasyonlarımızı artıracağız. Burası kamp yapmak için çok müsait bir yer. Düzce Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın biraz daha motive olması için bu kampı düzenledik. Bundan sonra da bu kamplarımızın devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanlarımıza moral olduk"

Organizasyonun hem sağlık çalışanlarına moral, hem de kentin tanıtımına katkı sağladığını belirten AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise "Sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde büyük bir yoğunluğu oldu ve gerçekten cansiperane bir çalışma yürüttüler. Hem Düzce'nin tanıtılması açısından, hem de sağlık çalışanlarının motive olması adına önemli bir organizasyon oldu. Bulunduğumuz yer doğamız açısından önemli bir yer. Burayı tanıtmak adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun devamı gelecektir. Sağlık çalışanlarına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Akşam yemeği sinema gösterisi ve canlı müzik etkinliklerinin ardından ikinci gün etkinliği de sona erdi.

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu, gönüllerince eğlendi - Son Dakika

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