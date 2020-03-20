Sağlıkçılardan

Malatya 'da sağlıkçılar, sosyal medyadan "evinizde kalın" mesajı verip, korona virüse karşı tedbirli olunmasını istedi.



Malatya il Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi çalışanları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ellerinde, "Biz senin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evinde kal" yazısı ile vatandaşlara mesaj verdi.



112 çalışanlarının mesajını Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de beğenerek destek verdi. - MALATYA