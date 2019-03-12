Sağlıkçılardan Futbol Turnuvası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir
2 Nolu Şube tarafından organize edilen halı saha futbol turnuvası AK Parti
İzmir Milletvekili
eski milli futbolcu Alpay Özalan
'ın vuruşuyla başladı.
İzmir Namık Kemal
Lisesi halı sahasında organize edilen kurumlar arası futbol turnuvasının ilk maçında Gaziemir
Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımları karşılaştı.
Turnuvanın başlama vuruşunu AK Parti İzmir Milletvekili eski Milli Futbolcu Alpay Özalan ile Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir
birlikte yaptı.
Başlama vuruşunun ardından gazetecilere açıklama yapan Özalan, İzmir'i sporda marka olacak bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Sporun her branşına AK Parti iktidarları döneminde ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Özalan, spora olan desteğin artarak süreceğini bildirdi.
Çocukların ve gençlerin kendilerini suça iten ortamlardan sporla uzaklaştığını, kötü alışkanlıklardan ve obeziteden kurtulmanın önemli bir faktörünün de spor olduğunu ifade eden Özalan, "Türk sporuna hizmet için yola çıktık. Her branşta ciddi alt yapı çalışmalarımız var. Yakın zamanda bunun meyvelerini de alacağız." diye konuştu.
A Milli Futbol takımımızın İzmir'de maç yapmasını özlediğini belirten Özalan, şöyle konuştu:
"İzmir'de stat yapımı konusunda ciddi engellemelerle karşılaştık. Bir belediye başkanı çıkmış engelleme gerekçesi olarak otopark sorunundan bahsediyor. Ben dünyanın en ünlü statlarında maç yapmış bir futbolcuyum. Stadyumun altında otopark hiç görmedim. İnşallah İzmir'de yapımı devam eden tüm statları da en kısa sürede bitireceğiz. İzmir'de sporun gelişmesinin önünde engel olanları İzmirliler en güzel şekilde değerlendirecektir. Milli Takım en son 2009'da hazırlık maçında Fildişi Sahili
ile İzmir'de karşılaşmış. Bu statlar bittikten sonra da milli takımı İzmir'de daha çok ağırlayacağız."
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de İzmir'de hastanelerin kurduğu 16 takımın turnuvada yarışacağının bilgisini verdi.
Özdemir, "Sporu teşvik etmek ve kurumlarımızın kaynaşması amacıyla böyle bir turnuva organize ettik. Bu turnuva birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkı sağlayacak. Sendikamız sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için yaptığı çalışmaların yanında sosyal faaliyetlerle de anılan bir sendikadır." diye konuştu.
Turnuvada, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Doğan Yıldırım da forma giydi.