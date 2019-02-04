Son Dakika Haberleri: Sağlıkçılardan İhtiyaç Sahibi Çocukları Isıtan Yardım

Sağlıkçılardan İhtiyaç Sahibi Çocukları Isıtan Yardım

1 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi, Urla ilçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Sağlıkçılardan İhtiyaç Sahibi Çocukları Isıtan Yardım, System.String[]
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi, Urla ilçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Mesleki sorunların çözümünün yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube, bu kez Urla'da ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzattı. Şube Başkanı Ekrem Özdemir başkanlığındaki ekip, Urla'daki bir okulda ihtiyaç sahibi çocuklara; kaban, ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Kış gününde imkansızlıklar yüzünden kışlık kıyafet ve bot alamayan çocuklara destek olduklarını belirten Başkan Özdemir, "Sıcacık kalbimizle üşüyen minik eller için yardım çalışması gerçekleştirdik. Urla'da bir okulda üyelerimizin de desteğiyle ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bot ve mont yardımında bulunduk. Onların gözlerindeki ışıltı ve sevinç, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bundan sonra da gücümüz yettiği yere kadar ihtiyaç sahibi çocuklara ve kişilere yardımda bulunmaya, topluma faydalı bir sendika olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Ekrem Özdemir, Urla, İzmir, Güncel
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