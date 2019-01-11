Son Dakika Haberleri: Sağlıkçılardan 'Kardan Adamlı' Eylem

Sağlıkçılardan 'Kardan Adamlı' Eylem

1 saat önce

Sağlıkçılardan 'kardan adamlı' eylemTOKAT - Tokat'ta sağlık çalışanları döner sermaye oranlarının azaldığını ileri sürerek kardan adamlı eylem yaptı.

Sağlıkçılardan 'kardan adamlı' eylem

TOKAT - Tokat'ta sağlık çalışanları döner sermaye oranlarının azaldığını ileri sürerek kardan adamlı eylem yaptı.
Tokat Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık Sen üyeleri hastane bahçesinde yaptıkları iki kardan adamla birlikte eylem yaptı. "Döner sermaye adaletsizliğine son" pankartı açan sendika üyeleri adına Sağlık Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar basın açıklaması yaptı. Başkan Mantar, performansa dayalı ek ödeme sisteminin artık motivasyonsuzluğun kaynağı haline geldiğini ileri sürdü.
Başkan Mantar, kardan adamı döner sermaye sistemine benzettiklerini ifade ederek, "Döner sermayede her geçen gün kendini kardan adam gibi eriyerek yok ediyor. 14 yıl önce çıkan döner sermaye sistemi o günün ihtiyaçlarının çoğunu karşılıyordu. Ama yıllar geçtikçe çalışanların eline geçen döner sermaye aynen kardan adam gibi erimekte ve kendini yok etmekte. Biz bu nedenle eriyerek her geçen gün kendini azaltan bir sistem değil gerçek adam gibi günün ihtiyaçlarına cevap veren yıllar içerisindeki gelişim ve dönüşümlere ayak uydurabilen gerçek bir sistem istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Tokat, Genel
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