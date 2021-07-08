Sağlıkçılardan lösemili çocuklara müzik ziyafeti - Son Dakika

Sağlıkçılardan lösemili çocuklara müzik ziyafeti

- Van'da lösemi hastası çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde oluşturulan ve tamamı sağlık çalışanı olan 'Türk Halk Müziği Korosu', lösemi tanılı çocuk hastaları için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, çocuk hematoloji ve onkoloji servisi hastalarını hastanenin tıbbi ve cerrahi ortamından uzaklaştırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle sağlık çalışanlarından oluşan halk müzik korosu bir birinden neşeli şarkılar seslendirirken, lösemi hastası minikler de palyaço kostümü giyen sağlık çalışanlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Hasta yakını ailelerin de seslendirilen şarkılara eşlik ettiği etkinlikte, minik hastalar doyasıya eğlendi.

"Hastane ortamında eğlenceli bir etkinlik planladık"

Programda konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hasta ve sağlık çalışanları arasında bir gönül köprüsü kurmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Etkinliğin çocuk hastaların hastane ortamındaki tıbbi ve cerrahi ortamdan uzaklaştırmak anlamında önemli bir rol oynayacağını ifade eden Başhekim İliklerden, "Hastanemizin çalışanlarından oluşan Türk halk müziği koromuz, çocuk hematoloji ve onkoloji servisi hastalarımızı sosyal bir ortamda tedavilerinin örseleyici etkilerinden uzaklaştırmak anlamında bir etkinlik düzenledi. Burada lösemi tanılı çocuk hastalarımız için hastane ortamında eğlenceli bir etkinlik planladık. Koromuz hastanemizin hemşirelerinden, tıp fakültesi öğrencilerinden, asistan hekimlerinden, öğretim üyelerinden, diyetisyenlerden, tıbbi sekreterlerden ve destek hizmetleri personelinden oluşuyor. Bu tam bir sağlık çalışanları ordusunun oluşturduğu bir korodur. Ülkemizde de çok benzerini görmedik ama bir örnek olmak istedik" dedi.

Çocukların tedavisinde etkin rol oynayan sağlık çalışanlarının düzenlediği etkinliği anlamlı bulduğunu dile getiren Nurullah Gündüzalp isimli hasta yakını ise çocuklarının zor bir zamandan geçtiğini anımsatarak, etkinliğin ise kendilerine moral olduğunu söyledi. Gündüzalp, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte doyasıya eğlenen minik hastalara program sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.