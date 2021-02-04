AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER

04.02.2021 08:16
AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER

KARS'ın Kağızman ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve personeller pandemi döneminde azalan organ bağışları nedeniyle organ bekleyen hastaları hatırlatmak için sosyal medyadan bir video yayınladılar.

KARS'ın Kağızman ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve personeller pandemi döneminde azalan organ bağışları nedeniyle organ bekleyen hastaları hatırlatmak için sosyal medyadan bir video yayınladılar. Kısa sürede binlerce kez izlenen videoda organ naklinin önemine vurgu yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını organ nakli bekleyen hastaları da olumsuz etkiliyor. Hastalıktan dolayı koronavirüse karşı açık tehdit haline gelen vatandaşlar bu sıkıntılı süreçte organ bağışının azalmasıyla sağlıklarına kavuşacakları günü iple çekiyorlar. Kağızman Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları ve hastane personelleri de pandemi döneminde organ bağışlarının büyük oranda düşmesi nedeniyle organ nakli bekleyen hastaları hatırlatmak için seferber oldu. Zorlu geçen pandemi döneminde virüsten korumak kadar organ naklinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden personeller, videoda hastaların umutla sağlığına kavuşacakları günü beklediklerini belirtti.

'TÜRKİYE GENELİNDE 26 BİN 667 HASTA ORGAN BEKLİYOR'

Kısa sürede binlerce insana ulaşan videonun çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr.Cevahir Alioğlu, "Yayınlanan videodan sonra çok olumlu geri dönüşler aldık. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sayısında artış gözlemledik. Hasta yatağında umutla bekleyen kişilere çare olmamız gerekiyor. Güncel verilere göre ülke genelinde 26 bin 667 kişi organ nakli bekliyor. Bunların bin 163 kalp, 22.983 hasta ise böbrek nakli için sırada. Bu hastalar için farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Umarım ülke çapında tüm insanlarımızın organ bağışı ile ilgili duyarlılığını arttırarak organ bekleyen hastalarımıza çare oluruz "dedi.

AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER
AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER
AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER
YORUMLAR
500
Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika


Son Dakika
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:30 Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 09:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement