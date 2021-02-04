AZALAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAYINLADIKLARI VİDEOYLA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika

KARS'ın Kağızman ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve personeller pandemi döneminde azalan organ bağışları nedeniyle organ bekleyen hastaları hatırlatmak için sosyal medyadan bir video yayınladılar. Kısa sürede binlerce kez izlenen videoda organ naklinin önemine vurgu yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını organ nakli bekleyen hastaları da olumsuz etkiliyor. Hastalıktan dolayı koronavirüse karşı açık tehdit haline gelen vatandaşlar bu sıkıntılı süreçte organ bağışının azalmasıyla sağlıklarına kavuşacakları günü iple çekiyorlar. Kağızman Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları ve hastane personelleri de pandemi döneminde organ bağışlarının büyük oranda düşmesi nedeniyle organ nakli bekleyen hastaları hatırlatmak için seferber oldu. Zorlu geçen pandemi döneminde virüsten korumak kadar organ naklinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden personeller, videoda hastaların umutla sağlığına kavuşacakları günü beklediklerini belirtti.

'TÜRKİYE GENELİNDE 26 BİN 667 HASTA ORGAN BEKLİYOR'

Kısa sürede binlerce insana ulaşan videonun çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr.Cevahir Alioğlu, "Yayınlanan videodan sonra çok olumlu geri dönüşler aldık. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sayısında artış gözlemledik. Hasta yatağında umutla bekleyen kişilere çare olmamız gerekiyor. Güncel verilere göre ülke genelinde 26 bin 667 kişi organ nakli bekliyor. Bunların bin 163 kalp, 22.983 hasta ise böbrek nakli için sırada. Bu hastalar için farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Umarım ülke çapında tüm insanlarımızın organ bağışı ile ilgili duyarlılığını arttırarak organ bekleyen hastalarımıza çare oluruz "dedi.