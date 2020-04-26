Sağlıkçılardan şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'e videolu teşekkür - Son Dakika

Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kaleme alarak seslendirdiği şiire, sağlık çalışanları da çektikleri videolarla teşekkür etti.

Balıkesir'de yaşayan Delen, koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda yer alan sağlıkçılara teşekkür etmek ve moral vermek amacıyla bir şiir kaleme alarak seslendirdi. Delen'in kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı, yazıp, seslendirdiği şiiri kısa sürede binlerce kişi tarafından dinlenip beğeni ve yorum aldı.

Salgın hastalığa karşı ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları da sanatçıya teşekkür için videolar çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Abdurrahman Delen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karantina günlerinde, haber kanallarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda canları pahasına yer alan sağlık çalışanlarının, anne, baba ve çocuklarına duydukları özlemi gördükten sonra çok etkilenmiş ve o an böyle bir şiir yazıp seslendirmiştim. Bu çalışmanın sağlıkçılarımızı gündeme getirmesi beni daha çok mutlu etti. Hele ki sağlık çalışanlarımızdan gelen teşekkür videolarını izlediğimde yaşadığım o güzel duyguları sizlere tarif edemem. Birçok sağlık çalışanının görevi başındayken bu farkındalık çalışmasına, teşekkür videoları çekip sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaları ve çok sayıda teşekkür mesajı içeren video aldım. Temennim bir an önce bu zor günleri atlatabilmemizdir."