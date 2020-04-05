Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine alkış ve baklava - Son Dakika

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Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine alkış ve baklava
6 saat önce
SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendileriyle birlikte yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini alkışlayıp, baklava ikram etti.
SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendileriyle birlikte yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini alkışlayıp, baklava ikram etti.
Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor ve hemşireler ile diğer görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan temizlik görevlileri için sürpriz hazırladı. Doktor ve hemşireler, aynı anda acil servise çağırdıkları temizlikçileri alkışlamaya başladı. Temizlik görevlileri hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Doktor ve hemşireler özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği temizlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:00 Kaynak: DHA
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