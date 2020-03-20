Sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kalın" mesajı - Son Dakika
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Sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kalın" mesajı

6 saat önce

Kırıkkale'de sağlık personelleri Korona virüse karşı vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi.

Sağlıkçılardan vatandaşlara

Kırıkkale'de sağlık personelleri Korona virüse karşı vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi. Bazı mahalle sakinleri de sağlıkçıları alkışlarıyla destekledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından evlerinin camlarına ve balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı mahalle sakinleri de evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi sağlık personelleri de bir araya gelerek vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi. Kent merkezindeki apartman sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak sağlık personelleri için alkış tutarak moral desteği verdi.


"Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir"


Sağlık personelleri adına vatandaşlara teşekkürlerini ileten Acil Serviste görevli Paşacan Cebeci, "Vatandaşlarımızdan teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bakanımızın da bizim yanımızda olduğunu bize sonsuz destek verdiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bu zor günleri de atlatacaktır. Tüm devlet memurları gibi bizde görevimizin başındayız. Vatandaşlarımıza da 'evde kalın' diyoruz. Hastane idaremiz İl Sağlık Müdürlüğü gerekli bütün tedbirleri almıştır. Biz buradayız, çalışıyoruz. Görevimizin de sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Vatandaşlarımız için devletimiz için buradayız, görevimizi yapacağız" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

fahrettin koca, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:53 Kaynak: İHA

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