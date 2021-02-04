Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı - Son Dakika

Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı

04.02.2021 14:43
Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı, System.String[]

Dünyayı tedirgin eden ve Türkiye'de 20'den fazla şehirde görüldüğü açıklanan koronavirüs mutasyonu Bilecik'e de sıçradı. Kentte 6 kişide mutant virüs tespit edildi.

Son haftalarda Bilecik'te koronavirüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlamasıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta sayısı yüzde 100'lerden yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de bir çok ilde görülmüştü.

6 KİŞİDE MUTASYONLU KORONAVİRÜS

Bu illerinin arasına Bilecik de girerken, il genelinde 6 kişide mutant virüs görüldüğü öğrenildi. Sağlıkçılar kırmızı alarma geçerken, tedbirlerin kısa süre içerisinde alındığı ve mutasyonlu virüse rastlanan hastaların bir kısmının evde bir kısmının ise hastanede karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi.

MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLEN KENT SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Sağlıkçılar, Bilecikli vatandaşlara; maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha hatırlattı. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

BAKAN KOCA'DAN MUTASYON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüs hakkında şunları söylemişti:

"Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır.

Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır."

Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı

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Son Dakika Güncel Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı - Son Dakika


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