Üye Girişi
KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor

21.12.2021 11:12

Kastamonu'da, aşılanma oranını artırmak amacıyla vatandaşlar ister evinde isterlerse getirildikleri sağlık kuruluşunda aşı yaptırabiliyor.

Kastamonu'da, aşılanma oranını artırmak amacıyla vatandaşlar ister evinde isterlerse getirildikleri sağlık kuruluşunda aşı yaptırabiliyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan veya eksik yaptıran vatandaşlar aranarak aşı hakkında bilgi veriliyor. Aşı karşıtı olan vatandaşlar ikna edilmeye çalışılırken, imkanları yetersiz olanlar, filyasyon ekipleri tarafından evinde aşılanıyor.

Aşının evde yapılmaya uygun olmadığı durumlarda da jandarma tarafından evinden alınan vatandaşlar, en yakın sağlık kuruluşunda aşısı yapıldıktan sonra tekrar evine bırakılıyor.

Sağlık müdürlüğü personelini arayarak araçları olmadığı için aşı yaptırmaya gidemediklerini ifade eden İhsangazi ilçesi Hocahacı köyünden Eroğlu çifti, jandarma tarafından evlerinden alınarak İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

"Kastamonu Türkiye'de en yaşlı nüfus açısından ikinci sırada"

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, AA muhabirine, aşılama oranını arttırmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldıklarını belirterek, "Sayın Valimizin başkanlığında pandemi kurulumuzu topluyoruz. Bu kurulda aşılama faaliyetlerimizi artırmak, vatandaşlarımızın eksik aşılarını tamamlamak için bazı çalışmalar yürütmeye karar verdik." dedi.

Çalışmanın işleyişi hakkında bilgi veren Kutlu, "Öncelikle eksik aşılı vatandaşlarımızı tespit ediyoruz. Kastamonu Türkiye'de en yaşlı nüfus açısından ikinci sırada. Bu pandemi döneminde dezavantajımızı oluşturuyor. Aşısını yapamayan vatandaşlarımızı arayarak neden aşısını yaptıramadığını soruyoruz. Kendilerine bilgi veriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın talebine göre davrandıklarını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Yaşlı nüfusun olduğu köyde, kırsalda ulaşımda sıkıntı çektiğinden yakınanlar oluyor. Kendilerini bilgilendiriyoruz. Eğer bulundukları yerlerde aşı olmaları uygunsa, filyasyon ekibimizi çıkarıp, aşılarını yaptırıyoruz. Eğer bir sağlık kuruluşuna gelip aşılanmaları gerekiyorsa, jandarmadan aldığımız destekle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Jandarma onları en yakın sağlık kuruluşuna getiriyor. Aşısı yapıldıktan sonra tekrar evine bırakılıyor. Bu çalışmada bize destek veren Valimiz ve Jandarma Alay Komutanımıza teşekkür ediyoruz."

Çalışmanın hastanelerdeki yoğun bakımları rahatlattığını belirten Kutlu, "Pandemide aşılanma, toplumsal bağışıklık düzeyini artırmamız açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İhsangazi ilçesi Hocahacı köyünden Kadir Eroğlu (74) ise "Sağlık Müdürlüğünden aşı için aradılar. Aracımız olmadığı için gelemediğimizi söyledik. Bize randevu oluşturdular ve askerler evimizden bizi aldı. Üçüncü doz aşımızı hastaneye getirip yaptırdılar." diye konuştu.

Lütfiye Eroğlu da "Allah devletimizden, sağlıkçılarımızdan, askerlerimizden razı olsun. Herkes aşısını yaptırsın. Şu hastalıktan bir an önce kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı için şu ana kadar 4 bin kişiye ulaşıldığı öğrenildi.

KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor

Kastamonu, Hisarcık, Jandarma, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı         
11:34
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:54:24. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement