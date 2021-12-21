KASTAMONU - Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'da, aşılanma oranını artırmak amacıyla vatandaşlar ister evinde isterlerse getirildikleri sağlık kuruluşunda aşı yaptırabiliyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan veya eksik yaptıran vatandaşlar aranarak aşı hakkında bilgi veriliyor. Aşı karşıtı olan vatandaşlar ikna edilmeye çalışılırken, imkanları yetersiz olanlar, filyasyon ekipleri tarafından evinde aşılanıyor.

Aşının evde yapılmaya uygun olmadığı durumlarda da jandarma tarafından evinden alınan vatandaşlar, en yakın sağlık kuruluşunda aşısı yapıldıktan sonra tekrar evine bırakılıyor.

Sağlık müdürlüğü personelini arayarak araçları olmadığı için aşı yaptırmaya gidemediklerini ifade eden İhsangazi ilçesi Hocahacı köyünden Eroğlu çifti, jandarma tarafından evlerinden alınarak İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

"Kastamonu Türkiye'de en yaşlı nüfus açısından ikinci sırada"

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, AA muhabirine, aşılama oranını arttırmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldıklarını belirterek, "Sayın Valimizin başkanlığında pandemi kurulumuzu topluyoruz. Bu kurulda aşılama faaliyetlerimizi artırmak, vatandaşlarımızın eksik aşılarını tamamlamak için bazı çalışmalar yürütmeye karar verdik." dedi.

Çalışmanın işleyişi hakkında bilgi veren Kutlu, "Öncelikle eksik aşılı vatandaşlarımızı tespit ediyoruz. Kastamonu Türkiye'de en yaşlı nüfus açısından ikinci sırada. Bu pandemi döneminde dezavantajımızı oluşturuyor. Aşısını yapamayan vatandaşlarımızı arayarak neden aşısını yaptıramadığını soruyoruz. Kendilerine bilgi veriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın talebine göre davrandıklarını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Yaşlı nüfusun olduğu köyde, kırsalda ulaşımda sıkıntı çektiğinden yakınanlar oluyor. Kendilerini bilgilendiriyoruz. Eğer bulundukları yerlerde aşı olmaları uygunsa, filyasyon ekibimizi çıkarıp, aşılarını yaptırıyoruz. Eğer bir sağlık kuruluşuna gelip aşılanmaları gerekiyorsa, jandarmadan aldığımız destekle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Jandarma onları en yakın sağlık kuruluşuna getiriyor. Aşısı yapıldıktan sonra tekrar evine bırakılıyor. Bu çalışmada bize destek veren Valimiz ve Jandarma Alay Komutanımıza teşekkür ediyoruz."

Çalışmanın hastanelerdeki yoğun bakımları rahatlattığını belirten Kutlu, "Pandemide aşılanma, toplumsal bağışıklık düzeyini artırmamız açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İhsangazi ilçesi Hocahacı köyünden Kadir Eroğlu (74) ise "Sağlık Müdürlüğünden aşı için aradılar. Aracımız olmadığı için gelemediğimizi söyledik. Bize randevu oluşturdular ve askerler evimizden bizi aldı. Üçüncü doz aşımızı hastaneye getirip yaptırdılar." diye konuştu.

Lütfiye Eroğlu da "Allah devletimizden, sağlıkçılarımızdan, askerlerimizden razı olsun. Herkes aşısını yaptırsın. Şu hastalıktan bir an önce kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı için şu ana kadar 4 bin kişiye ulaşıldığı öğrenildi.