Sağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme çabası

MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' kampanyası kapsamında, çocuklara aşı yapıldı. Sağlık görevlileri, çocukların aşıdan korkmaması için çaba gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nca 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' sloganıyla sürdürülen kampanyada, Derik Sağlık Müdürlüğü ekipleri; ilçedeki öğrencilere difteri, tetanos, kızamık aşısı ile karma aşı yaptı. Sağlık görevlileri, öğrencilerin aşı olmak istemediğini fark edince korkmamaları için yoğun çaba gösterdi. Hemşireler, aşının sağlık için faydalı olduğunu söyleyip, çocukları ikna etti.