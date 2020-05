Sağlıkçıların eşlerinden maske desteği - Son Dakika

Sağlıkçıların eşlerinden maske desteği

MALATYA - Malatya'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının eşleri de her gün bin 500 adet maske üreterek tüm sağlık çalışanlarına destek oluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele birçok Avrupa ülkesi ve ABD koruyucu ekipman bulmakta zorlanırken, Türkiye ise bu konuda kendi kendine yeten ülkelerin başında geliyor. Malatya'da da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde virüsle mücadele eden sağlıkçıların eşleri, her gün bir araya gelerek eşleri ve sağlıkçılar için koruyucu cerrahi maske üretiyor. Yeni kurulan Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat'ın girişimleri ile maske üretme kararı alan hastane çalışanlarının eşleri günde bin 500 maske üretmeye başladı. Muhtar Polat, üretimini önümüzdeki günlerde daha da arttırmayı planladıklarını anlatarak, "Halk Eğitim'e bağlı mefruşat kursu vardı, korona virüs (Covid-19)salgını sonrası tabi her yerde olduğu gibi bu kursta sona ererek, kapandı. Makineler boşta kaldı. Üniversite Spor Daire Başkanı Ömer Çelik hocamızın da önerileri ile maske üretmeye ve bu kurs alanını açmaya karar verdi. Sağlıkçıların eşleri olarak artık biz de hastanemiz için maske üretiyoruz. Tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz. Her gün ortalama 15 hanım bir araya geliyoruz. Evde destek veren arkadaşlarımızda var. Buradan elimizden geldiğince memleketimiz için hastanemiz için elinizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci hep beraber güzel bir şekilde atlatırız" dedi.

Sağlık personeli ve akademisyen eşleri de bu zorlu süreçte eşlerine destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.