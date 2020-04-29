Sağlıkçıların ikna ettiği kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenen alzaymır hastası kadın, polis ve sağlıkçıların iknası sonrası hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Döngelli Köyü'nde yaşayan alzaymır ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Z.Ç'nin evinde saldırgan tavırlar sergilemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, Z.Ç ile uzun süre konuşarak hastanede tedavi olması gerektiğini anlattı. Sağlıkçı ve polis ekiplerinin yoğun çabasının ardından ikna olarak ambulansa alınan kadına burada ilk müdahalesi yapıldı.

Z.Ç, buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.