Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi - Son Dakika
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Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi

21.02.2021 09:07
Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi

KONYA'da, Orta Toros Dağları'nda bulunan Taşkent ilçesinde sağlık çalışanları, buz ve karla kaplı engebeli yollarda güçlükle yürüyerek 85 yaş ve üzerindeki kişilerin evlerine ulaşıp, koronavirüs aşısı yapıyor.

KONYA'da, Orta Toros Dağları'nda bulunan Taşkent ilçesinde sağlık çalışanları, buz ve karla kaplı engebeli yollarda güçlükle yürüyerek 85 yaş ve üzerindeki kişilerin evlerine ulaşıp, koronavirüs aşısı yapıyor. Evinde aşı olan ve yalnız yaşayan Hüseyin Demir (89), "Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun" dedi.

Konya'nın güneyinde ve 135 kilometre uzaklıktaki Taşkent ilçesi Orta Toros Dağları'nda Taşeli platosunda yer alıyor. Yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olan Taşkent, dağlık bir araziye sahip olduğu için tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede ise rakım yüksek olduğu için ise kış soğuk ve karlı geçiyor. Bölgedeki sağlık çalışanları da, Orta Torosların zorlu arazilerinde yaşayan 85 yaş üzeri vatandaşların aşılarını yapmak için tek tek evlerine ulaşıyor. Taşkent Devlet Hastanesi Aile Hekimi Mahmut Ovacık ve ekibi, bölgedeki vatandaşlara koronavirüs aşılarını yapmak için karlı yolları aşıp, engebeli mahalle aralarından yürüyerek evlere gidebiliyor. 1800 rakımlı Ilıcapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hüseyin Demir'in, koronavirüs aşısını yapmak için yola çıkan ekip, eve ulaşmak için onlarca metre yokuşu tırmanmak zorunda kaldı. Karların arasında eve ulaşmaya çalışan ekipler, buzlanma nedeniyle zaman zaman ayakta durmakta da zorlanıyor.

'DEVLETİMİZ VAR OLSUN'

Eşini 18 yıl önce kaybeden Hüseyin Demir, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşıp, kendisine aşı yapan Aile Hekimi Dr. Mahmut Ovacık ve ekibine teşekkür  etti. Demir, "Devletim beni aşı yapacak, ben niye olmayacağım. Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sağlıkçıların karla kaplı Toros Dağı eteklerindeki zorlu 'aşı' mesaisi - Son Dakika


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