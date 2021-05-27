Sağlıkçıların kırsaldaki aşı seferberliği hem vakaları düşürdü hem vatandaşı mutlu etti - Son Dakika

Sağlıkçıların kırsaldaki aşı seferberliği hem vakaları düşürdü hem vatandaşı mutlu etti

27.05.2021 12:53
Sağlıkçıların kırsaldaki aşı seferberliği hem vakaları düşürdü hem vatandaşı mutlu etti, System.String[]

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, en ücra köylere kadar giderek aşı konusunda çekinceleri olan vatandaşları ikna edip aşılarını yapıyor.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, en ücra köylere kadar giderek aşı konusunda çekinceleri olan vatandaşları ikna edip aşılarını yapıyor.

Kovid-19 vaka sayılarında en fazla düşüş yaşanan iller arasında yer alan Ağrı'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri zorlu mesailerine devam ediyor.

Doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşan mobil ekipler, her gün sabahın ilk ışıklarıyla zorlu coğrafyadaki yollarda ilerleyip köylere ulaşıyor.

Köylerdeki taziye evlerinde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ederek vatandaşların aşısını yapan ekipler, yatalak ve çeşitli rahatsızlıkları bulunanların aşılarını ise evlerinde yapıyor.

Aşı olma çekincesi bulunanları bilgilendirerek ikna eden ekipler, vatandaşların memnuniyeti ve dualarıyla motive olup moral buluyor.

İl Sağlık Müdürü Daharlı aşı çalışması için köylere gidiyor

İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı da sağlık çalışanlarına moral vermek ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu göstermek amacıyla köylerde aşı çalışmalarına katılıyor.

Biontech aşısı olmak isteyen vatandaşlar ise valilik ve kaymakamlıkların araçları ile ücretsiz olarak hastanelere götürüyor. Aşıları yapılan vatandaşları tekrar evlerine bırakan sağlık görevlileri, köylerdeki çocukları da gofret ve çikolatalarla sevindiriyor.

Mobil ekiplerin zorlu yolculuğu AA ekibince drone ile görüntülendi

Sağlık ekiplerinin toprak yolda yaptığı zorlu yolculuk drone ile havadan görüntülendi.

İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının desteğiyle yoğun bakım ve servislerde yatak sayılarını artırdıklarını söyledi.

Vali Osman Varol'un talimatları doğrultusunda kırsaldaki vatandaşların aşılanması için kendilerine 32 araç desteği sunulduğunu belirten Daharlı, şöyle konuştu:

"Bu araçlarla kırsalda aşılanması tanımlanan vatandaşlarımızı köy ve mezralardan hastanelerimize taşıyarak Biontech aşılarını yaptırıp tekrar köylerine bırakıyoruz. Kırsalda Biontech de Sinovac aşısı da olmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bunlar için 20 mobil aşı ekibimizle acil durum çantalarıyla ambulans eşliğinde köylerimize giderek vatandaşlarımızın aşısını yapıyoruz. Bugün de il merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki köye geldik. Hem aşı çalışmalarına destek vermek hem de sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla aşı çalışmasına katıldık."

Günde ortalama 2 bin 500 kişiye aşı yapılıyor

Kent genlinde Kovid-19 vaka sayısının düşmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Daharlı, "Aşılama çalışmamız son hızla devam ediyor. Yüksek bir aşılama oranına sahibiz. Özellikle Sayın Valimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza verdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel randevu alan vatandaşların dışında il genelinde günde ortalama 2 bin 500 kişiye aşı yapıyoruz."

Köylerde aşı çalışmasına katılan ebe Zayide Karabaş ise bölgede çetin geçen kış mevsiminde aşı çalışması yaparken çok zorlandıklarını kaydetti.

"Allah razı olsun, sağ olun demeleri motivasyon kaynağımız oluyor"

Bölgenin zorlu coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Karabaş, şöyle devam etti:

"Bir gün önceden muhtarlar aracılığıyla köylerden bize aşı yapılacakların listesi geliyor. Onların aşı sorgulamasını yapıp diğer gün ekiplerimizle köylere giderek vatandaşlarımıza aşılarını uyguluyoruz. Kışın çok zorluk yaşadık ama baharın gelişiyle her yer daha güzelleşti. Bugün geldiğimiz köy 40 kilometre uzaklıkta ve yolları çok virajlıydı. Bize yakın ve uzak köy fark etmiyor. Bu zorlu coğrafyada bayramlarda da mesai mefhumu gözetmeksizin hafta içi hafta sonu demeden canla başla çalışıyoruz. Bu coğrafyada bu zorluklara karşı aşı yapıldıktan sonraki 'Allah razı olsun, sağ olun' demeleri motivasyon kaynağımız oluyor."

Yatalak annesi evinde aşı yapılan Tekin Evez de devlete ve sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını vurguladı.

Aşı yapılan 82 yaşındaki Musa Batak da sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Allah sağlıkçılarımıza her zaman yardımcısı olsun, aşımızı yaptılar. Bütün dünyayı seyrediyoruz bizim sağlık ekiplerimiz çok başarılılar, Allah yardımcıları olsun, onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

İl Sağlık Müdürü, Biontech, Ağrı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıkçıların kırsaldaki aşı seferberliği hem vakaları düşürdü hem vatandaşı mutlu etti - Son Dakika


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