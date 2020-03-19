Sağlıkçıların maskelerini, hastane terzileri üretiyor - Son Dakika
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Sağlıkçıların maskelerini, hastane terzileri üretiyor

6 saat önce

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin maske ihtiyacı, hastane bünyesindeki terzihanede üretilerek karşılanıyor.

Sağlıkçıların maskelerini, hastane terzileri üretiyor, System.String[]
KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin maske ihtiyacı, hastane bünyesindeki terzihanede üretilerek karşılanıyor.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle tüm hastanelerde sağlık personelinin maske ihtiyacı arttı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerinin artan maske ihtiyacı ise hastane bünyesinde faaliyet gösteren terzihaneden karşılanıyor. Terziler, hayırseverlerin katkıları ile alınan uygun kumaşlardan günlük 3 bin maske dikerek hazır hale getiriyor. Önce kalıpları çıkarılan maskelerin, daha sonra kulak lastikleri ve ön kısımları dikiliyor. Hastane içinde sterilizeye tabi tutulan maskeler, paketlendikten sonra kullanıma hazır hale getiriliyor. Maskeler, kentteki diğer hastanelerde görev yapan sağlık personeli ile hastalara da dağıtılıyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop, "Çalışanlarımızdan bize talep geldi ve 'biz bu cerrahi maskeyi üretelim, daha iyi bir maske yapabilir miyiz?' diye düşündüler. Bunun için bir araştırma yaptık ve Kayseri'de bu kumaşın üretildiğini tespit ettik. Bu firma ile iletişime geçtik ve ilk denemelerimizi yaptığımızda bizim çalışan arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bu cerrahi maskeler 3 kat olmuyor; ama biz bunları 3 kat yaptık. 2 kat standart cerrahi malzemelerin üstüne bir kat daha koyarak yüzlerini daha iyi kaplamasını sağladık" şeklinde konuştu.

Hayırsever destekleri ile günlük ihtiyacı fazlasıyla karşıladıklarını belirten Başhekim Altıntop "Hammaddesi ile ilgili kumaş üreten firmalarımız var. Bunlarla bağlantıya geçerek bizlere ürünlerini gönderdiler. Memnun kaldığımızı söyleyince bize 10 top bağışlayan hayırseverlerimiz oldu. Biz kendi ihtiyacımızdan fazla olan maskeye hayırseverlerimiz sayesinde ulaştık. Çalışan arkadaşlarımız burada gönüllü çalışıyorlar. 3 veya 4 bin civarında maske üretebiliyorlar. Günlük ihtiyacımız 2 bindi. Fazla olanları hastalarımıza ücretsiz vereceğiz. Bize müracaat edebilirler. Talep edildiğinde de onlara yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:27 Kaynak: DHA

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