Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi - Son Dakika

Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi

14.12.2020 08:45
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi, System.String[]

RİZE'de sağlık çalışanları, pandemiyle mücadelenin yanı sıra yaklaşık 2 bin dolayında hastaya evde bakım hizmeti veriyor.

RİZE'de sağlık çalışanları, pandemiyle mücadelenin yanı sıra yaklaşık 2 bin dolayında hastaya evde bakım hizmeti veriyor. Kentin zorlu coğrafyasında engelleri aşan, patika yolları geçen, hastaları sırtlayan sağlıkçılar özveri ile çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde pandemi döneminde 17 bin 400 hastaya evde sağlık hizmeti verildi. Kentte 75 kişilik ekip halen 2 bin hastaya evde bakım hizmeti veriyor. Karantina süreci ile birlikte sayıları artan hastaları evlerinde ziyaret edip kontrollerini yapan sağlık ekipleri, hasta ve yakınlarını bilgilendiriyor. Kentin zorlu coğrafyasında engelleri aşan, patika yolları geçen, hastaları sırtlayan sağlıkçılar özveri ile çalışıyor.

'ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORLAR'Rize İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sakın, tüm sağlık çalışanları gibi evde sağlık hizmetleri ekiplerinin de pozitif vaka ile karşı karşıya kalma riskine rağmen büyük özveri ile kendilerinden hizmet bekleyen hastalara ulaştıklarını söyledi. Sakın, "Muayene, enjeksiyon, EKG, tahlil, tetkik, serum takma, yara bakımı, sonda takılması, pansuman ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hastane ya da poliklinikte verilen hizmetler eğitimli sağlık profesyonellerince pandemi sürecinde de ev ortamında sürdürülmeye devam ediyor. İl genelinde aktif olarak 2 binden fazla hastanın ev ortamında takibini yapan ekiplerimiz pandemi sürecinde 17 bin 400 civarında kişiye ulaştı" dedi.'HASTA SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'Koronavirüs salgını ile birlikte evde sağlık hizmetlerinin öneminin arttığını ifade eden Sakın, "Yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere risk grubunda bulunan kişilerin de hastane ortamından uzak tutulması amacıyla birçok tıbbi yardımları sağlık hizmetleri ekiplerince ev ortamında yapılıyor. Pandemi öncesinde 40 kişilik bir ekibimiz vardı, pandemide ise bu sayıyı 75'lere kadar çıkarttık. Hasta sayılarımız her geçen gün artıyor. Bütün ekiplerimiz özveri ile şartları zorlayarak inanılmaz bir yoğunluk da çalışıyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Sağlık çalışanları hastaların tüm ihtiyaçlarını bütüncül şekilde takip ediyor. Bu denli emek ve özveri göz ardı edilmemelidir. Sağlık personelinin yüklerini hafifletmek adına halkımızda gerekli tedbirleri alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" diye konuştu.

Ekiplerin takibini yaptığı hastalardan Mükerrem Ekmekçi, "Evde sağlık hizmetleri ekipleri sayesinde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. 3 yıldır eşim yatağa mahkum, her aradığımızda yanımızda oldular. Bu pandemi döneminde bile evimize gelip hastamızda ilgileniyorlar, aradığımızda ihtiyaçlarımıza cevap veriyorlar, gerekirse acil olarak gelip yapılması gerekeni yapıyorlar" dedi.


Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi

İl Sağlık Müdürlüğü, Karantina, Hastane, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi - Son Dakika


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