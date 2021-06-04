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TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ - Son Dakika

TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ

04.06.2021 19:31

TRABZON'da maske takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, Çaykara ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

TRABZON'da maske takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, Çaykara ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Hayatını meslektaşı Ersan Bıçak ile birleştiren Altuncu, "Stresli dönemleri birlikte atlattık ve şimdi herkesin de rızasıyla, gönül rahatlığıyla bu birlikteliğimizi inşallah sürdüreceğiz. Düğün yapmak isteyenlerin de kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde kurulan Kovid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanları, gece gündüz özveriyle çalışıyor. Yoğun bakımda aileleri yanlarında olamayan hastaların yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını da sağlık çalışanları karşılıyor. Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görev yapan, yorucu geçen mesainin ardından taktığı maske nedeniyle yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca büyük övgü alan hemşire Seher Altuncu, sağlıkçıların simgesi oldu.

EN MUTLU GÜNÜ

Hemşire Seher Altuncu hayatını Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli meslektaşı hemşire Ersan Bıçak ile birleştirdi. Çaykara ilçesinde bir düğün salonunda koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen düğünde, salona alkışlar eşliğinde giren çift dans etti. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin nikahını Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, kıydı. Nikahta evlilik cüzdanı da Seher hemşireye verildi.

'STRESLİ DÖNEMLERİ BİRLİKTE ATLATTIK'

Düğün yapacak ailelere, salgın kurallarını ihmal etmemeleri çağrısına bulunan Seher Altuncu, "Hepiniz biliyorsunuz yoğun bir dönemden geçtik. Biz 4 yıldır birlikteyiz. Güzel sağlam bir ilişkimiz vardı. Bu kadar zorlukların arasında biz yine birbirimize destek olarak ilerledik. Stresli dönemleri birlikte atlattık ve şimdi herkesin de rızasıyla, gönül rahatlığıyla bu birlikteliğimizi inşallah sürdüreceğiz. Biz düğünümüzü daha önceden yapmayı düşünüyorduk ama araya pandemi girdiği için gerekli şartlar oluşmadığı için ertelemek durumunda kalmıştık. Ama şimdi biraz daha yasakları kuralları esnettikleri için bizde bu arada düğünümüzü yapmak istedik açıkçası. Tabii ki düğün sezonu açıldı, herkes sevdiği insanla bir birliktelik kurmak istiyor ama bunu kurarken etrafınızdaki insanları koruyarak ilerleyelim ki bir birliktelik oluşurken diğerlerini kaybetmeyelim. Yine tabii ki tedbirlere uyarak bu süreci aynı şekilde devam ettirmelerini rica ediyorum. Maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene aynı şekilde devam etmelerini istiyorum. Örneğin bizim düğünümüz de maske ve dezenfektan her masaya kolonya şeklinde düzenledik. Tabii ki belki de bunu esneten misafirlerimiz olacaktır. Onları da ara ara uyanacağız. İnşallah kazasız belasız atlatacağız. Düğün yapmak isteyenlerin de bu kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

'KURALLARA UYMAMIZ LAZIM'

Damat Ersan Bıçak da, "Çok heyecanlıyım. Seher hemşireyi çok seviyorum. 4 yıldır birlikteyiz, bu birlikteliği de evlilikle sonlandırıyoruz. Gerçekten çok güzel bir duygu sonlandırmak değil de başlangıç diyeyim. Pandemide hemşirelerin, sağlık çalışanlarının bir simgesi haline gelen Seher hemşire ile evlenmek, birlikte bir yola çıkmak gerçekten çok güzel bir duygu. Pandemi için bir mesaj vermem gerekirse; bu virüs insandan insana bulaşıyor. Kendisini enfekte hisseden, kırgın, halsiz hisseden bu belirtileri artık bir yıldır hepimiz biliyoruz. Bu şekilde hissedenlerin toplumdan, ortak kullanılan alanlardan uzak durması gerekmekte. İhtiyaçlarımız doğrultusunda bunları değerlendirmeliyiz. Kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Kurallara uymamız lazım kesinlikle. Ben de hemşireyim ilk iş günüm Covid servisinde 24 nöbetimdi. İlk kez tanıştık, dünya ilk kez, biz de ilk kez tanıştık Covidle. Ama savaştıktan sonra bir şey olmuyor. Ben pandeminin başından sonuna kadar pandemi servisinde çalıştım ve Covid geçirmedim Allah'a şükür. Bundan sonra da inşallah geçirmem. Kendimizi koruduktan sonra inanıyorum ki bulaşmıyor" diye konuştu.

TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ
TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ

Trabzon, Evlilik, Çaykara, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON SAĞLIKÇILARIN SİMGESİ 'SEHER HEMŞİRE'NİN MUTLU GÜNÜ - Son Dakika


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