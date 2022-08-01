TBMM Genel Kurulu Toplanamadı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

01.08.2022 21:19

Sağlıkçıların sorunları için CHP'nin talebi ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM Genel Kurulu bugün açıldı. Ancak AKP, MHP ve HDP milletvekillerinin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı olan 200’e ulaşılamadı ve TBMM Genel Kurulu toplanamadan kapandı.

Sağlıkçıların sorunları için CHP'nin talebi ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM Genel Kurulu bugün açıldı. Ancak AKP, MHP ve HDP milletvekillerinin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı ve TBMM Genel Kurulu toplanamadan kapandı.

CHP, sağlıkçıların sorunlarının çözümü için 120 imzayla TBMM Başkanlığı'na başvurarak, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu, 1 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında saat 15.00'da açıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin salonda olmadığı anlaşılınca Bilgiç, toplantı çağrısının düştüğünü söyledi. Bilgiç, yasama yılının açılış tarihi olan 1 Ekim'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Genel Kurula gelişinde alkışlarla karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yoklamaya katıldı. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, TİP, DEVA, Saadet Partisi'nin toplamda 159 milletvekili oylamaya katıldı.

AKP, MHP ve HDP Milletvekilleri ise oylamaya katılmadı. AKP milletvekilleri, Genel Kurul yerine kulis ve bahçede bekledi. Az sayıda AKP milletvekilinin oylamaya katılmaksızın Genel Kurula girip oturduğu da gözlendi.

Yoklama bitiminde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yoklama sonrasında kuliste gazetecilerin sorusu üzerine AKP ve MHP'nin toplantıya katılmamasını eleştirdi.

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Kaynak: ANKA

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