SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI - Son Dakika

SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI

17.04.2021 11:10

ÜLKE genelinde 65 yaş üzerindekilerin yüzde 76,4'ü aşı oldu.

ÜLKE genelinde 65 yaş üzerindekilerin yüzde 76,4'ü aşı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1 Ocak'ta 65 yaş üzeri kişilerin toplam vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken, aşıdan sonra şu an yüzde 8,2'ye düştüğünü, sağlık çalışanlarının da toplam vaka içindeki oranının 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken aşıdan sonra bu hafta yüzde 1,3'e düştüğünü söyledi. İlhan, "Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı, gerçekten çok fazla miktarda koruyor" dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu an neredeyse 65 yaş üzeri her 4 kişiden 1'inin aşı olmadığını söyledi. İlhan, "Bu vatandaşlarımızı ivedilikle aşı olmaya davet etmek gerekiyor. Biliyoruz ki aşı olanlar içinde hastalığı ağır geçirenler çok daha az. Halihazırda hastanede yoğun bakımda olanlar içinden de aşılı olmayanların fazla olduğunu söylemek mümkün. Tüm yaş gruplarında aşının etkisine baktığımızda sağlık çalışanlarında hem hasta sayılarının hem de yoğun bakıma yatış sayılarının ne denli düştüğünü görüyoruz. Sağlık çalışanları her yaş grubundalar, 20 yaşında olanlar da var 80 yaşında olanlar da var. Bunların tamamına yakınında aşının etkili olduğunu görmek çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Aynı şey tabi 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımızda da geçerli, tüm vatandaşlarımız hiç beklemeden aşılarını hemen olmalılar sıraları geldiği takdirde" diye konuştu.

'AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALMIŞ'

Prof. Dr. İlhan, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 76,4'ünün aşı olduğunu kaydederek, "1 Ocak'ta 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın tüm vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken şimdi ise yüzde 8,2'ye düşmüş. Yani aslında yarı yarıya azalmış bu açıdan baktığımızda aşının ne denli etkili olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde sağlık çalışanlarına baktığımızda ise toplam vaka içinde sağlık çalışanlarının payı 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken bu hafta için baktığımızda bu rakam yüzde 1,3'e düşmüş. Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı gerçekten çok fazla miktardı koruyor. Üstelik bu bilginin de tamamını Sinovac aşısına yormak mümkün; çünkü Biontech daha yeni başladı, aşının etkisini görmek için henüz erken; ama demek ki halihazırda kullandığımız aşı bir hayli etkili. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması gerekiyor. Yoğun bakımda yatanlar içerisinde de hem 65 yaş üzeri hem de sağlık çalışanlarının azaldığını söylemek mümkün, bu da aşının etkisini gösteriyor" dedi.

'REHBERLERİ GÜNCELLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehberlerin mutant virüse göre güncellenip güncellenmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde ise "Elimizdeki bilgilere göre elbette rehberlerin sürekli güncellendiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin; mutant virüs ortaya çıktığında mutant virüse sahip olanlar ile olmayanların aynı odaya yatırılmaması hatta yoğun bakımlarının ayrılması söz konusuydu. Şu an herkes neredeyse mutant virüse sahip olduğu için güncellemek gerekiyor. Buradaki kriterleri hem dünyadaki bilimsel bilgilere hem de mutant virüsün bulaşma hızına göre elbette güncelleme söz konusu olabilir" diye konuştu.

SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI
SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI
SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI
SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI

Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Mutant, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIKÇILARIN TOPLAM VAKA SAYISI İÇİNDEKİ ORANI, AŞIDAN SONRA 4 KAT AZALDI - Son Dakika


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