Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyesi kapılarını çocuklarla birlikte açtı - Son Dakika

Nestle Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2012 yılından beri yürütülen Sağlıklı Adımlar projesinin ilk mutfak atölyesi, İstanbul Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu'nda öğrencilerin kullanımına açıldı.

Nestle Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştiren Sağlıklı Adımlar projesinin mutfak atölyesi öğrencilerle buluştu. Projenin İstanbul Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu'nda yer alan ilk atölyesinin açılışı Nestle Türkiye ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çocukların beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan Sağlıklı Adımlar projesinde mutfak atölyesi ile ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine dengeli beslenmeyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sağlanacak.

Açılışta AA muhabirine açıklamalarda bulunan yapan Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Nestle'nin 2030 yılına kadar 50 milyon çocuğun dünyada sağlıklı yaşam koşullarına erişmesine katkıda bulunması taahhüdünün olduğunu belirterek, "Bu çerçevede ülkemizde Sağlıklı Adımlar projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli destekleriyle on senedir sürüyor. Amacımız, müfredat çerçevesinde ilköğretim çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersizi hayatlarının parçası yapma konusunda alışkanlıklar kazandırmak yönünde. Çocukların derslerde öğrendiği sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili çalışmaları burada pratiğe geçirerek davranışlarına yansıtmalarını ve ömür boyu sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"781 okulda 232 bin öğrenciye ulaştık"

Bu çalışmanın veliler ve öğretmenler başta olmakla birlikte çok geniş bir gruba yayılan ve ekosistem gerektiren bir çalışma olduğunu aktaran Sungu, "10 yıldır bu çalışmalarda bize destek verdikleri için Mili Eğitim Bakanlığı'na değerli katkıları için teşekkür etmek istiyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 20 ilde 781 farklı okulda 232 bin öğrenciye bu çalışmanın içeriğini ulaştırmış bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız sayesinde dijital kanallarla çok daha fazla öğrenciye de bu bilgileri aktarmaya gayret ediyoruz. Bu atölyenin de 23 Nisan öncesi açılıyor olması bize ayrıca büyük bir heyecan ve coşku veriyor. Umuyorum tüm çocuklarımız faydalanmaya devam eder ve burada kazandıkları alışkanlıkları hayata geçirirler." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hakan Düzen de bu atölyede, öğrencilerin sağlıklı beslenme ve fiziksel ve bilişsel gelişimleri için öğrendikleri teorik bilgileri uygun bir ortamla uygulamaya kavuşturduğuna dikkati çekti.

Nestle Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Düzen, atölyenin açılışının 23 Nisan öncesi olmasının da öğrencilere büyük bir neşe ve heyecan kattığını belirtti.

Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Tek ise öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin bu projenin gerçek amacını ortaya koyduğunu ve öğrencilere çok faydalı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, üçüncü sınıflara uyguladığımız bu projeyi büyük bir sevinç ve heyecanla bekliyor. Bu atölyemizin amaçları arasında olan yaparak ve yaşayarak öğrenme kısmı, öğrencilerimizin günlük hayatta kullanmalarına bir önem katkı sağlamakta ve sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda pratik oluşturmakta ve öğrencilerimizin yaşantılarına büyük bir katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Banu Ergüç Şahan de Sağlıklı Adımlar projesindeki etkinlikleri öğrenciler ile birlikte keyifle uyguladıklarını aktararak, "Bu proje günlük hayatta öğrencilerin karşılarına çıkacak olan dengeli beslenme, sağlıklı besin seçimleri ve fiziksel aktivite gibi konuları eğlenerek öğrenmelerine fırsat sağlıyor. Öğrenciler de edindikleri bu bilgileri aileleriyle paylaşıyorlar. Bu şekilde öğrenciyi ve aileleri geliştirici bir projenin içinde yer almak çok keyifli. Bundan önceki etkinliklerimizin tamamını sınıf ortamımızda gerçekleştirirken artık bu etkinlikleri mutfak atölyesine taşıyabilme şansımız var. O yüzden çocukların bu güzel ortamdaki deneyimleri hiçbir zaman unutmayacaklarına ve hayatları için çok güzel anılar biriktireceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Proje kapsamındaki öğrenciler, mutfakta ders işledikleri için mutlu olduklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi.