Sağlıklı Adımlar projesi hedef büyüttü; 31 bin öğrenciye ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Nestle Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Adımlar projesi hedef büyüttü. 3'üncü sınıf öğrencilerinin beslenme, sağlık, iyi yaşam konularında bilinci artırmayı, fiziksel aktiviteyi desteklemeyi hedefleyen projeyle bu yıl 17 şehre, 172 okula, bin 140 öğretmene ve 31 bin çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestle Türkiye iş birliğinde 2012 yılında 50 okulda, yılda 9 bin çocuk ve 18 bin veliye erişim hedefiyle başlatılan Sağlıklı Adımlar projesiyle 7 yılda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir ve Nestle Türkiye CEO'su Ansgar Bornemann, İstanbul'da düzenledikleri toplantıda projenin başarılarını, yenilikleri ve gelecek planlarını paylaştı.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA HEDEF;31 BİN ÇOCUK

'Daha Sağlıklı Çocuklar İçin Nestle' programı kapsamında yürütülen proje 3'üncü sınıf öğrencileri arasında beslenme, sağlık ve iyi yaşam konularında bilinci artırmayı ve fiziksel aktiviteyi desteklemeyi hedefliyor. Bu yıl projeye iki yeni şehir olarak Van ve Kars da eklendi. Böylece yıllık erişim hedefi iki katına çıkarak 17 şehir, 172 okul, yılda 1 bin140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin ebeveyne yükseldi.

PROJENİN ETKİSİ ARTIYOR

Ön-test son-test yöntemiyle gerçekleştirilen etkiyi değerlendirme ölçümlemelerine göre, 7 yılda bilgi düzeyinde kaydedilen ortalama iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19,1, çocuklarda ise yüzde 19,6 oldu. Geçen yıl elde edilen sonuçlar ise, öğretmenlerde yüzde 34, öğrencilerde ise yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti.

"ÇOCUKLARIN HAYATINDA FARK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir, "Eğitim gibi dinamik ve sürekli yenilenmeyi gerektiren bir alanda kalitenin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin ve hatta uluslararası iş birliklerinin sağlanması ile mümkündür. Bu projede sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında çocuklarımızın hayatlarında fark yaratmak üzere yola çıktık. Sağlıklı Adımlar projesinin iki önemli vurgusu bulunuyor. Bunlardan ilki, çocuk ve gençlerimize sağlıklı beslenme konusunda alışkanlık kazandırmak diğeri ise fiziksel etkinlik ve spor yapmaları için fırsatlar sunmaktır. Amaçladığımız hedeflere ulaşacağımıza duyduğum inançla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BORNEMANN: HER GÜN 1 MİLYAR İNSANA ULAŞIYORUZ

Nestlé Türkiye CEO'su Ansgar Bornemann ise, ürün ve hizmetlerle ile her gün 190 ülkede 1 milyar insana ulaştıklarını söyleyerek, "Yılda ortalama 1,7 milyar dolarlık yatırım ile, gıda sektöründe en büyük Ar-Ge ağına sahibiz. Dünyada 152 yılımızı, Türkiye'de ise 113 yılımızı geride bıraktık. Türkiye'deki köklü tarihimizin, ülkenin sağlıklı geleceğine yaptığımız önemli bir katkı olarak gördüğümüz Sağlıklı Adımlar projesine ne kadar bağlı olduğumuzun anlaşılması açısından önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

HEDEF; DAHA SAĞLIKLI ÇOCUKLAR

'Ortak Değer Yaratma' yaklaşımına da değinen Bornemann, "Ortak Değer Yaratma anlayışımız çerçevesinde, iş alanlarımızla doğru orantılı olacak şekilde bireylere ve ailelere, topluluklara ve gezegenimize fayda sağlayacak uzun soluklu projeler geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, aslında 'yaşam kalitesini artırma ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunma' amacımızı hayata geçirmemizde bize rehberlik eden bir yol haritası. Yol haritamızın en başında, bugünün çocuklarının yarının sağlıklı yetişkinleri olabilmeleri için, beslenme ve fiziksel aktivitenin değerini öğrenmeleri var. Tam da bu yüzden, dünya çapında hayata geçirdiğimiz Daha Sağlıklı Çocuklar İçin Nestlé Programı, 2018 sonu itibarıyla 86 ülkede 20 milyon çocuğa ulaştı. Sağlıklı Adımlar, bu global programın yerel düzeydeki en başarılı uygulamalarından biri. Bu, sağlıklı bir gelecek için çocuklarda davranış değişikliği yaratan, uzun vadeli ve ileriyi gören bir proje. Bizimle aynı vizyonu paylaşarak bu projede bizimle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na, her aşamada sundukları büyük destek ve katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

PROJENİN DETAYLARI

İlk uygulama yılı olan 2012'de, 50 okulda, yılda 9 bin çocuk ve 18 bin veliye erişim hedefiyle başlayan projede, öğrenciler, yılda 32 saatlik bir eğitimle, beslenme ve fiziksel aktivitenin temel prensiplerini öğreniyor, gıda konusunda pozitif bir yaklaşım geliştiriyor, yeme ve içme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması konusunda pratik tavsiyeler alıyor.

ÇOCUKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ FARKINDALIĞI ARTIRILACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılında projeye 'çevre modülü' eklendi. Böylece, çocuklar, Hayat Bilgisi derslerinde Sağlıklı Adımlar projesi kapsamında, 'geri dönüşüm' konu başlığını ele alacak. Geri dönüştürülebilir malzemeler ve geri dönüşümün ekonomi ve çevreye katkısı hakkında bilgi edinecek.

Sağlıklı Adımlar'ın önümüzdeki dönem hedefleri arasında ise çocukları deneyimleyerek öğrenmeye teşvik edecek Yaşam ve Beceri Atölyeleri yer alıyor. Bu atölyelerden ilkinin 2020 yılının birinci çeyreğinde açılması planlanıyor.

Toplantının sonunda öğrrenciler şef eşliğinde meyvelerden sağlıklı tatlı yaptı.