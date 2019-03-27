Sağlıklı Beslenme İçin Okulda "Çorba Günü"

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için okulda haftada bir gün "anne çorbası günü" düzenleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
arasında, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele için yapılan iş birliği kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Çeşme'deki 16 Eylül
İlkokulu 2/A sınıfında haftada bir gün çorba günü düzenlendiği, çocukların beslenme saatinde annelerince yapılmış çorbaları içtiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi
, çocukları hızlı ve sağlıksız beslenmeden uzaklaştırmak istediklerini kaydetti.
Çocukların sağlıklı bireyler olmaları adına hazırlanan tüm çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Yahşi, "Öğrencilerimizin tuz ve şeker tüketimini azaltması konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Gönlümüzün güzel çiçekleri öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri en öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.
Çorba gününü başlatan Sınıf Öğretmeni Aysel Yılmaz
da çocukların son yıllarda hamur işi ve fast food türü gıdalara çok fazla yöneldiğini gözlemlediğini belirterek, "Öğrencilerimizin genelde çorba içmediğini, sulu yemek yemediğini gördük. Böyle bir proje geliştirerek, çocuklarımıza sağlıklı yemek alışkanlığı kazandırmayı amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.