Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyor - Son Dakika

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yayınladığı ve içerisinde kukla karakterlerin yer aldığı videolar ile çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor.
Sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi amacıyla farklı ortamlarda yüz yüze gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık çalışmalarının, Covid-19 salgını dolayısı ile yapılamaması nedeniyle farklı yollar geliştiren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yayınladığı kukla videoları ile çocukların eğlenirken sağlıklı beslenmeyi öğrenmesini sağlıyor. Meraklı, Neşeli ve Heyecanlı'dan oluşan üç kukla karakterin, sağlıklı beslenmenin temel konularını anlattığı kısa videolar, çocuklar tarafından ilgiyle izleniyor.
Sağlıklı beslenmenin temel mesajları ile ilgili videolar hazırladıklarını belirten Tanrıöver, "Bugüne kadar; süt ve süt ürünleri, kaliteli protein tüketmek, sağlıklı kahvaltı, renkli beslenme, su tüketimi ve sağlıklı yağlar ile ilgili olanları yayınladık. Sağlıklı besinleri tercih etmek, aileyle birlikte yemek, fiziksel aktivite yapmak gibi birçok konuda videolarımız olacak. Niyetimiz, çocukların, hatta yetişkinlerin mutlaka bilmesi gereken sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili temel mesajları çocuklarımıza eğlenceli şekilde vermek" şeklinde konuştu.