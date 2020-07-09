Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyor - Son Dakika

Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyor

Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyorBURSA İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yayınladığı ve içerisinde kukla karakterlerin yer aldığı videolar ile çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor.

Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyor

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BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yayınladığı ve içerisinde kukla karakterlerin yer aldığı videolar ile çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor.

Sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi amacıyla farklı ortamlarda yüz yüze gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık çalışmalarının, Covid-19 salgını dolayısı ile yapılamaması nedeniyle farklı yollar geliştiren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yayınladığı kukla videoları ile çocukların eğlenirken sağlıklı beslenmeyi öğrenmesini sağlıyor. Meraklı, Neşeli ve Heyecanlı'dan oluşan üç kukla karakterin, sağlıklı beslenmenin temel konularını anlattığı kısa videolar, çocuklar tarafından ilgiyle izleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Canan Tanrıöver, il genelinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik etmek ile sosyal medya araçlarının daha aktif kullanımını sağlamak adına 'Bursa Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu' sosyal medya hesaplarını oluşturduklarını belirtti. Pandemi sürecinde yüz yüze sağlıklı beslenmeye yönelik eğitimler gerçekleştiremediği için özellikle çocuklara, bir şekilde ulaşmak istediklerini vurgulayan Tanriöver, 'Bu yolu kuklalarımızla bulduk. Meraklı, Neşeli ve Heyecanlı olmak üzere üç tane kukla karakterimiz var. Bu saydığım karakterleri kullanarak, kısa kısa videolar ile çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çektiğimiz videoları da 'Bursa Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu' ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Şimdiye kadar paylaştığımız videolar ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta yumurta yemeyen bir çocuk bu videolar sayesinde yumurta yemeye başlamış. Bu bizleri çok mutlu etti, bunun gibi örneklerin çoğalmasını umuyoruz? dedi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL MESAJLARI VERİLECEK

Sağlıklı beslenmenin temel mesajları ile ilgili videolar hazırladıklarını belirten Tanrıöver, 'Bugüne kadar; süt ve süt ürünleri, kaliteli protein tüketmek, sağlıklı kahvaltı, renkli beslenme, su tüketimi ve sağlıklı yağlar ile ilgili olanları yayınladık. Sağlıklı besinleri tercih etmek, aileyle birlikte yemek, fiziksel aktivite yapmak gibi birçok konuda videolarımız olacak. Niyetimiz, çocukların, hatta yetişkinlerin mutlaka bilmesi gereken sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili temel mesajları çocuklarımıza eğlenceli şekilde vermek' şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı beslenme kuklalarla anlatılıyor - Son Dakika
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