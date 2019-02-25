Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam" etkinliği bu kez Çukurhisar Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe'de kadınların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam" etkinliği bu kez Çukurhisar Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe'de kadınların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik düzenlediği çalışmaları sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam" söyleşisinin düzenlendiği adres bu kez Çukurhisar Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Gülcan Kınacı, kış aylarında sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemine dikkat çekti. Çukurhisar Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte Kınacı; hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği, kanser riskini azaltmada beslenmenin önemi, fazla kiloların sağlığa zararları, zayıflamak için nasıl beslenilmesi gerektiği, vitamin ve minerallerin işlevi, su ve süt tüketiminin önemi gibi konularda bilgiler verdi. Söyleşiye katılan kadınlar ayrıca çocukların beslenmesine dair önemli ipuçlarını da öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, kadınların merak ettiği konularda Kınacı'ya sorular yönelterek cevap almaları ile son bulurken, katılımcılar düzenlenen etkinliklerden ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:49 Kaynak: İHA

Keskin, Çukurhisar, Tepebaşı, Güncel
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