Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi - Son Dakika

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
20.12.2020 09:45
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi
AMASYA - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi.
Amasya'da bir tıp merkezinde görevli Diyetisyen Gülşah Akyılmaz'ın önerdiği diyet programını aksatmadan yapan Recep Çavdar, 143 kilodan 84 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.
3 yaşındayken konulan omurga eğriliği teşhisi üzerine olduğu ameliyat sonrası eve kapanmasıyla hızla kilo aldığı günler artık geride kalan Çavdar, azmi ve ailesinin desteği sayesinde artık koşabiliyor, spor yapabiliyor.
Son Dakika Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte doğuda kar yağışları etkili olacak Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor