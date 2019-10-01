Son Dakika Haberleri: 'Sağlıklı beslenme ve kilo verme' semineri
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'Sağlıklı beslenme ve kilo verme' semineri

37 dakika önce

Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından bayanlara yönelik 'Sağlıklı Beslenme ve Kilo Verme' konulu bir seminer düzenlendi.

'Sağlıklı beslenme ve kilo verme' semineri, System.String[]

Kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan, çeşitli kursların yanı sıra eğitim programları ve seminerlerle bu desteğini her geçen gün artıran Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Kilo Verme' konulu bir seminer düzenlendi.

Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen ve Diyetisyen Merve Tan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, yeterli ve dengeli beslenme, yanlış beslenme alışkanlıkları ve çağın en önemli sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele yöntemlerine dair bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kilo Vermek, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:23 Kaynak: Bültenler
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