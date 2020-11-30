Sağlıklı beslenmek için harekete geç - Son Dakika

Sağlıklı beslenmek için harekete geç

30.11.2020 11:19
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Pandemi döneminde de vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Küçükçekmece Belediyesi video içerik kanalı Küçükçekmecem TV'ye konuk olan Diyetisyen Melek Elmas, Küçükçekmecelilere sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.

Pandemi döneminde de vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Küçükçekmece Belediyesi video içerik kanalı Küçükçekmecem TV'ye konuk olan Diyetisyen Melek Elmas, Küçükçekmecelilere sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.

Aileden kalan sofra kültürünün çok önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Melek Elmas, "Sofra kültürü bir mirastır, siz nasıl besleniyorsanız, çocuklarınız da o şekilde beslenir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin kilo almada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çiğneme çok önemli, çiğneme ve yutma dışında ağız öğütücü bir organ. Ağızda yeteri kadar çiğnenmeyen bir besin yeteri kadar protein emilimi sağlamaz" dedi.

'Neden kilo veremiyoruz'

Diyetlerin ancak kişiye özel olarak yapılması gerektiğini de belirten Diyetisyen Melek Elmas, "Sağlıksız diyetlerde kas kaybediyor, yağ kütlesi artıyor. Yağ kütlesi çok fazla olması halinde kişide, az yemesine sağlıklı beslenmesine rağmen hiçbir diyet işe yaramıyor, kilo veremiyor. Ben diyet listelerini kişiye özel görüyorum. Kişinin günlük yaşantısına, kas ve yağ oranına göre yapılmasını öneriyorum" dedi. İnsanların kilo almasının en büyük sebeplerinden birisinin de psikolojik açlık olduğunu kaydeden Elmas, "Fiziksel açlık ile duygusal açlığı ayırt etmeye çalışın. Eğer duygusal açlık yaşıyorsak bunun psikolojik bir sebebi vardır. Bir uzmandan yardım almanızı öneriyorum" diye konuştu.

"Kilo vermek için porsiyonunuzu küçültün bol bol su için"

Diyetisyen Melek Elmas kilo vermek isteyenlere, "Kilo vermekte ufak çözümler nelerdir, öncelikle porsiyonunuzu küçültmenizi isterim, su içmekte zorlanıyorsanız, renklendirin, limon, tarçın koyabilirsiniz içerisine. Susayarak su içiyorsanız vücut stres altına giriyor. Günlük almanız gereken su miktarı, günde 12 su bardağı sudur. Haftada 2 gün balık yemeğe çalışın. Doymuş yağ tüketimini azaltın. Salataya eklemeniz gereken yağ miktarına dikkat edin. Her gün kuru kayısı ve ceviz tüketmeye çalışın. Öğün atlamanızı hiç önermiyorum. Günlük yemeklerde, süt, yoğurt ve ayrana da yer vermenizi öneriyorum. Günde 5 şeker tüketiyorsanız, günde 100 kalori alırsınız. Paketli ürünleri de içerisinde çok yüksek kalori olduğu için tüketilmemesini tavsiye ediyorum. 1 paket cipste 370 kalori oluyor ve bunu yakmak için günde 1 saat yürüyüş yapmak gerekiyor. Fiziksel aktivite yapmamız gerekiyor. Fiziksel aktiviteyi haftada 150 dakika yapılmalı" tavsiyelerinde bulundu. - İSTANBUL

Sağlıklı beslenmek için harekete geç
Sağlıklı beslenmek için harekete geç
Sağlıklı beslenmek için harekete geç

Küçükçekmece Belediyesi, Değerli Taş, Diyetisyen, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı beslenmek için harekete geç - Son Dakika


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