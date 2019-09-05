Çocuğunuz çok çabuk yoruluyorsa sağlıklı beslenmiyor!

BESLENME DİKKATİ ETKİLİYOR!

Okulların açılmasına çok az bir zaman kala uzmanlar beslenme konusunda uyarıyor! Yaz tatilinden sonra beslenme düzeninin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, evde mutlaka kahvaltı yapılmasını öneriyor. Kahvaltı yapmayan ve sağlık beslenme konusunda sıkıntısı yaşayan çocukların zayıf kalarak, çabuk yorulduğu ve dikkatlerini toplamada güçlük yaşadıklarını vurgulayan uzmanlar, ideal beslenme çantasının nasıl olması gerektiğine ilişkin de önemli tavsiyelerde bulunuyor.

GÜNDE ÜÇ ANA ÖĞÜN OLMALI

İlkokul çağının 6 –11 yaşındaki çocukları kapsadığını belirten Özden Örkçü, şunları söyledi:

"Bu çağ büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu; yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı önemli bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10 –12 yaşta; erkeklerde ise 11 -14 yaşta başlar. Beslenmenin öneminin vurgulandığı böyle bir dönemde de ebeveynlere büyük pay düşüyor.

Günde 2 su bardağı süt içecek şekilde

Sabahları kahvaltı yapılacak şekilde,

Günde en az 3 ana öğün yemek yiyecek şekilde

Öğün aralarında abur cubur yenmemesini sağlayacak şeklide

Değişik besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenecek şekilde beslenme çantası hazırlanmalıdır.

Evde hazırlanan sandviç; iyi bir alternatif

Büyüme süresince yeni dokuların yapımı ve enerji için daha fazla miktarda protein, vitamin ve minarellere ihtiyaç olduğunu belirten Özden Örkçü, öncelikle çocukları abur cubur ya da kantinde satılan sağlıksız yiyeceklere yöneltecek bir beslenme çantasından kaçınmak gerektiğini kaydetti. Özden Örkçü, "Çocuğunuz hamburger dahi istiyorsa, evde yapacağınız büyük köfteden bir sandviçe çocuklarınız hayır diyemez. Çok sevdikleri köfte patateslerin patatesleri, kızarmadan fırınlayıp beslenme çantalarında afiyetle yemelerini sağlayabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

BESLENME ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkçü, sağlıklı bir beslenme çantası için önerilerini de şöyle sıraladı:

Sabah kahvaltılarını evde yapan çocukların kantin yönelimleri yapmayanlara oranla daha az olacaktır.

Ara öğün olarak başlanacaksa, mutlaka 1-2 porsiyon meyve dilimleyip beslenme çantalarında yer edinmesi gerekir, yanında süt ve sevdiği 1 avuç kuruyemişle beraber öğle yemeğine geçiş yapılabilir.

Öğle yemeği için yine çocukların çok sevdiği fast-food tarzı tercih edilebilir ancak sağlıklı bir şekilde hazırlanmalıdır. Ev yapımı sandviçler iyi bir öğün olabilir. Hamburger köftesi büyüklüğünde evde yapılan bir köfte ile sandviç yapılabilir. Yanında taze sıkılmış meyve suyu ile vitamin, mineral ve enerji ihtiyacını da karşılamış olursunuz."

SAĞLIKLI KAHVALTI NEDEN ÖNEMLİ?

Her konuda olduğu gibi çocuklarda beslenme alışkanlığının da ailede başladığını kaydeden Örkçü, "Kahvaltıda tercih edilen börekler ve kızartmalar yerine; haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, ceviz, bal, pekmez ve yeşilliklerle yapılan bir kahvaltı alışkanlığına sahip çocuklar gelecekte de kahvaltı tercihini bu yönde kullanmaya daha çok eğilimli olur" diye konuştu.

EN TEMEL ÖĞÜN: KAHVALTI

Yapılan araştırmalarda; kahvaltı yapmayan ve sağlıklı beslenme konusunda sıkıntıları olduğu düşünülen çocukların, sınıf aktivitelerine katılmada problemlerinin olduğunun gözlendiğini ifade eden Özden Örkçü, "Yine bu çocukların zayıf oldukları, çabuk yoruldukları, sessiz ve pasif kaldıkları, dikkatlerinin çabuk dağıldığı, derslerde bazen uyudukları ve aşırı kilolu oldukları için çabuk yoruldukları gözlenmiştir. Bu yüzden kahvaltı her yaşta olmazsa olmaz temel öğünlerdendir" dedi.

İDEAL KAHVALTI NASIL OLMALI?

Özden Örkçü, ideal bir kahvaltının olmazsa olmazlarını da şöyle sıraladı:

Yumurtayı eksik etmeyin. Yumurta kahvaltıların olmazsa olmazıdır.

Ortalama 60 gr ağırlığında olan bir yumurtada 6 gr protein bulunmaktadır. Yumurta proteinin esansiyel aminoasitlerince zengin olmasından dolayı biyolojik değeri 100 olarak kabul edilmekte ve diğer gıda maddelerinin kalitesinin saptanmasında standart olarak kullanılmaktadır. Yüksek biyolojik değere sahip olan yumurta proteini ana sütüyle birlikte "örnek protein" kaynağı olarak gösterilmektedir.

Peynirli omlet – sebzeli omlet – menemen – yumurtalı ekmek şeklinde çocuklarınızın seveceği hale getirebilirsiniz.

Zeytin ya da kabuklu tohumlulardan fındık – badem – ceviz – kajuya da kahvaltıda yer verilmelidir.

Tahin- pekmez ya da bal-kaymak, çocuğun kilo problemi olsa dahi 1 tatlı kaşığı kadar verebilir.

Mevsim yeşillikleri de kahvaltı masasında mutlaka bulunmalıdır.

İçecek olarak mevsim değişimi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirici tarçın ve zencefilli sütler ya da C vitamini kaynağı meyvelerden taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.