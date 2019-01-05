Sağlıklı Bir Beden Ve Ruh İçin Düzenli Egzersiz Şart…

Egzersiz, düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler olarak adlandırılır. Tekrarlı ve düzenli bir şekilde yapılan vücut hareketleridir. Bu fiziksel aktivite genel sağlığın korunması ve devamlılığında en önemli unsurdur.

Egzersiz olumsuz ruhsal etkilerden koruyor

Uzm. Dr. Kocagil düzenli egzersizin faydalarını şöyle sıralıyor; "Düzenli olarak spor ve egzersiz yapmak kas kuvveti, dayanıklılığı ve esnekliği sağlar. Bunun yanı sıra kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyen kişilerin de egzersiz yapmaları önemlidir. Kardiyovasküler ve tromboz riskinde, kan, yağ ve glikoz düzeyinin düşürülmesinde, psikolojik durum ve uyku kalitesini düzeltmede ve kronik ağrıyı azaltmak da düzenli egzersizin faydaları arasındadır. Ayrıca egzersiz, kişinin kendisine özsaygısını yükselterek stres yönetimi üzerinde de etkili olur ve anksiyete,depresyon, zihinsel gerilimi azaltır. Psikologların yaptıkları araştırmalar sonucunda da yüzme, yürüyüş ve koşu yapan kişilerin olumsuz ruhsal etkilerle daha az karşılaştıkları ortaya konmuştur."

Kısa dönemli egzersizlerde bile ağrı hissini azaltan ve vücut tarafından salgılanan bazı ağrı kesici maddelerin oluşturduğu (endorfin) tespit edildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kocagil, güçlü bir bünyenin güçlü bir ruhsal denge getirdiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kocagil, "Güçlü bir bünye güçlü bir ruhsal denge getirir. Egzersiz yaparak sadece iyi görünmekle kalmayıp, iyi, hızlı ve doğru düşünmeyi, sorunlara farklı yönlerden yaklaşmayı ve doğru iletişim kurma becerilerinizi de geliştirirsiniz" dedi.

Düzenli egzersiz beyine de faydalı

Egzersizin beyin nöronlarına olan olumlu etkilerine de değinen Özel Medicabil Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuncer Kocagil, "Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %3'ünü oluşturmasına rağmen pompalanan kanın %20'sini ve vücut oksijeninde %25'ini kullanır. Egzersiz sırasında pompalanan kan miktarı arttıkça beyin kanlanması ve buna bağlı olarak organizasyonu da artar. Bu sayede nöronların programlanmış ölümü azalır. Hatta sayıları ve büyüklükleri de artar. Bu sayede düzenli egzersiz yaparak aralarında Parkinson, Alzheimer da bulunan birçok nörodejenatif hastalıkların gelişmesi de engellenmiş olur" ifadelerini kullandı.