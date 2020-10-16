Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir? - Son Dakika

Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir?

16.10.2020 12:32
Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir?, System.String[]

KETEN TOHUMUBu küçük kahverengi tohumlar, bitkilerde bulunan bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA (alfa-linolenik asit) bakımından zengindir.

KETEN TOHUMU

Bu küçük kahverengi tohumlar, bitkilerde bulunan bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA (alfa-linolenik asit) bakımından zengindir. Omega-3'ler, UV radyasyonu, sigara ve kirliliğin zararlı etkilerini azaltığından, oldukça faydalı yağlardır. Ayrıca bu yağlar, cildinizdeki kırışıklıkları ve kuru cildi iyileştirme özelliği taşır.

KİVİ

Kivilerin portakaldan daha fazla C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? Kivi cilt sağlığı için yararlı bir meyvedir, çünkü C vitamini, hücrelerdeki serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan içerir. Araştırmalar, C vitamininin cildi UV hasarına karşı koruyabileceğini, kolajen üretimine yardımcı olabileceğini ve cildi daha nemli hale getirebileceğini gösteriyor. Ayrıca kivi tam olarak olgunlaştığında daha fazla antioksidan içerir.

AVOKADO

Avokado, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidan zengini C ve E vitaminini barındırır. Ayrıca içeriğindeki lutein ve zeaksantin maddeleri, cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Avokado, diğer katı ve sıvı yağlar gibi vücudunuzun A, D, E ve K gibi belirli vitaminleri emmesine yardımcı olan tekli doymamış yağ bakımından zengindir.

KUŞBURNU, KARA LAHANA, ISPANAK

Gerçekten her bir koyu yapraklı yeşil sebze, her yönüyle adeta besin deposudur. İçerisinde cilt dostu birçok antioksidan da dahil olmak üzere çeşitli vitaminler vardır. Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi, haftada iki ila üç porsiyon koyu yapraklı yeşillik tüketmek, cilt kanserine yakalanma olasılığını düşürür.

YOĞURT

Yoğurt, doyurucu olmasının yanı sıra, protein ve probiyotiklerle yüklü bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki probiyotikler, akne, atopik dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt koşullarını kötüleştiren iltihaplanmayı giderici canlı, dost bakterilerdir. Ayrıca cildin sarkmasına ve cildin hidrasyonunun artmasına da yardımcı olabilir.

YEŞİL ÇAY

Daha pürüzsüz bir cilt için, bir fincan kahveyi yeşil çayla değiştirmeyi deneyin. Yeşil çay, yapraklarında bulunan bir tür antioksidan olan polifenollerle doludur. Polifenoller vücudunuzun yaptığı sebum yağ miktarını azaltmaya yardımcı olur. Bazı kanıtlar bunun yeşil çayı sivilceyi tedavi etmek için iyi bir seçenek haline getirdiğini gösterir. Yeşil çay ayrıca, DNA onarımına ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı olan flavonoidler içerir. Araştırmalar, en çok flavonoidleri uzun süre soğuk suda demlendirilen yeşil çaydan alacağınızı gösteriyor.

BOL SU

Su, özellikle kuru cilde yatkınsanız, cildinize sağlıklı bir ışıltı vermenin kolay yoludur. Vücudun günlük 8 bardak suya ihtiyacı olmakla birlikte, karpuz, salatalık ve kereviz gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler de bu dengeyi kurmanızda önemli rol oynar.

HAVUÇ

İyi bir atıştırmalık olan bu sebzeler, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan beta-karoten bakımından yüksektir. Beta-karoten, bitkilere turuncu rengini veren ve kayısı, kavun, mango, papaya, balkabağı ve tatlı patates gibi diğer meyve ve sebzelerde bulunur. Havuç ayrıca sinirleri ve kasları gevşeten iyi bir magnezyum kaynağıdır ve yeterli magnezyum almak kaliteli bir uykuyu beraberinde getirir. Bu da cildinizin her zaman ihtiyacı olan bir şeydir!

KOLAJEN TAKVİYESİ

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için tüm bu saydığımız besinleri beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz. Buna ek olarak içeriden beslediğiniz cildinizi kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

Sponsorlu İçerik

Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir?

DOST Partisi, omega 3, Sigara, Kivi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir? - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı         
13:03
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei