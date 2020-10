Sağlıklı Bir Cilt Görünümü İçin Gerekli Besinler Nelerdir?

KETEN TOHUMU

Bu küçük kahverengi tohumlar, bitkilerde bulunan bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA (alfa-linolenik asit) bakımından zengindir. Omega-3'ler, UV radyasyonu, sigara ve kirliliğin zararlı etkilerini azaltığından, oldukça faydalı yağlardır. Ayrıca bu yağlar, cildinizdeki kırışıklıkları ve kuru cildi iyileştirme özelliği taşır.

KİVİ

Kivilerin portakaldan daha fazla C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? Kivi cilt sağlığı için yararlı bir meyvedir, çünkü C vitamini, hücrelerdeki serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan içerir. Araştırmalar, C vitamininin cildi UV hasarına karşı koruyabileceğini, kolajen üretimine yardımcı olabileceğini ve cildi daha nemli hale getirebileceğini gösteriyor. Ayrıca kivi tam olarak olgunlaştığında daha fazla antioksidan içerir.

AVOKADO

Avokado, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidan zengini C ve E vitaminini barındırır. Ayrıca içeriğindeki lutein ve zeaksantin maddeleri, cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Avokado, diğer katı ve sıvı yağlar gibi vücudunuzun A, D, E ve K gibi belirli vitaminleri emmesine yardımcı olan tekli doymamış yağ bakımından zengindir.

KUŞBURNU, KARA LAHANA, ISPANAK

Gerçekten her bir koyu yapraklı yeşil sebze, her yönüyle adeta besin deposudur. İçerisinde cilt dostu birçok antioksidan da dahil olmak üzere çeşitli vitaminler vardır. Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi, haftada iki ila üç porsiyon koyu yapraklı yeşillik tüketmek, cilt kanserine yakalanma olasılığını düşürür.

YOĞURT

Yoğurt, doyurucu olmasının yanı sıra, protein ve probiyotiklerle yüklü bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki probiyotikler, akne, atopik dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt koşullarını kötüleştiren iltihaplanmayı giderici canlı, dost bakterilerdir. Ayrıca cildin sarkmasına ve cildin hidrasyonunun artmasına da yardımcı olabilir.

YEŞİL ÇAY

Daha pürüzsüz bir cilt için, bir fincan kahveyi yeşil çayla değiştirmeyi deneyin. Yeşil çay, yapraklarında bulunan bir tür antioksidan olan polifenollerle doludur. Polifenoller vücudunuzun yaptığı sebum yağ miktarını azaltmaya yardımcı olur. Bazı kanıtlar bunun yeşil çayı sivilceyi tedavi etmek için iyi bir seçenek haline getirdiğini gösterir. Yeşil çay ayrıca, DNA onarımına ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı olan flavonoidler içerir. Araştırmalar, en çok flavonoidleri uzun süre soğuk suda demlendirilen yeşil çaydan alacağınızı gösteriyor.

BOL SU

Su, özellikle kuru cilde yatkınsanız, cildinize sağlıklı bir ışıltı vermenin kolay yoludur. Vücudun günlük 8 bardak suya ihtiyacı olmakla birlikte, karpuz, salatalık ve kereviz gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler de bu dengeyi kurmanızda önemli rol oynar.

HAVUÇ

İyi bir atıştırmalık olan bu sebzeler, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan beta-karoten bakımından yüksektir. Beta-karoten, bitkilere turuncu rengini veren ve kayısı, kavun, mango, papaya, balkabağı ve tatlı patates gibi diğer meyve ve sebzelerde bulunur. Havuç ayrıca sinirleri ve kasları gevşeten iyi bir magnezyum kaynağıdır ve yeterli magnezyum almak kaliteli bir uykuyu beraberinde getirir. Bu da cildinizin her zaman ihtiyacı olan bir şeydir!

KOLAJEN TAKVİYESİ

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için tüm bu saydığımız besinleri beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz. Buna ek olarak içeriden beslediğiniz cildinizi kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

