Sağlıklı Bir Cinsel Hayat İçin 11 Öneri
27.02.2021 19:39
"30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Cinsel bölge damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, o bölgede oluşan ödemi attıran metotlar deneyin. Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak gücü azaltabilir vakit kaybetmeden uzmandan destek alın.
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2021 yılında sağlık bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu."
Problem yaşayan kişiler etraf ne der? Endişesi ile doktora gitmeye çekiniyor. Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik veya kadınlarda istek-uyarılma-orgazm sorunları ile ağrı şikayetlerinin günümüzde ilaçlardan ameliyatlara kadar başarılı pek çok tedavisi bulunuyor.& ; Öncelikle bir uzmana başvurarak ilk adımınızı atın ve daha sonra şikayetinizin altında yatan nedenleri araştırın.& ; Sorununuzu psikolojik zannetmeyin, cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle oluştuğunu unutmayın.
Son Dakika Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı Bir çiftin daha sobadan zehirlendiği Adana'da son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti İran'da koronavirüsün yeni bir varyantının ortaya çıktığı iddia edildi Kız istemeye gittiği eve eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi, sevgilisini mutluluktan havalara uçurdu Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu