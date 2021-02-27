Sağlıklı Bir Cinsel Hayat İçin 11 Öneri

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2021 yılında sağlık bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu."

Problem yaşayan kişiler etraf ne der? Endişesi ile doktora gitmeye çekiniyor. Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik veya kadınlarda istek-uyarılma-orgazm sorunları ile ağrı şikayetlerinin günümüzde ilaçlardan ameliyatlara kadar başarılı pek çok tedavisi bulunuyor.& ; Öncelikle bir uzmana başvurarak ilk adımınızı atın ve daha sonra şikayetinizin altında yatan nedenleri araştırın.& ; Sorununuzu psikolojik zannetmeyin, cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle oluştuğunu unutmayın.





