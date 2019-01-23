Sağlıklı Bir Geleceğin Kapıları Aralanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 7'den 70'e herkesi spora alıştırmak için başlattığı "Spor Kenti Kocaeli", 2018 yılında sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde kentin gerekli olan her bölgesine çocuk oyun grupları, spor salonları ve spor aletleri yerleştirirken yapılan önemli organizasyon ve örnek çalışmalarla sağlıklı bir geleceğin kapıları aralandı.

SPOR OKULLARI

Spor Kenti Kocaeli projesinin önemli bir ayağı olan "Spor Okulları Projesi", kentte yıl boyunca spor kültürü oluşturmak, vatandaşları egzersiz ve spora yönlendirmek amacı ile çalışmalar gerçekleştirdi. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevgisi dolu bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini spor yoluyla destekleyen proje sadece Kocaeli'ye değil ülkemize örnek olmayı da başardı. Yetenekli öğrenciler de tespit edilip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde lisanslı sporcu olması sağlandı. 2018 yılında 13 bin 692 kız, 14 bin 385 erkek olmak üzere toplam 28 bin 80 öğrenci spor okullarına katılım gösterdi.

ÖZEL YETENEK KURSLARI

"Spor Kenti Kocaeli" projesi, PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme sınavlarına hazırlık kurslarıyla birçok gence hizmet verdi. Uzman eğitmenlerin katılımıyla, sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz olarak faaliyet gösteren Özel Yetenek Kursları, 2018 yılında birçok kursiyere hizmet verdi.

SPORTAM

"Spor Kenti Kocaeli" projesinin önemli bir hizmeti olan SPORTAM (Sporcu Performans Test ve Analiz Merkezi) sporcuların laboratuvar ortamında Spor branşlarına olan fiziksel uygunlukları ve performans değerlerini ölçen testler yaparak antrenörlere sporcuları hakkında durum bilgisi veriyor. SPORTAM'dan 2018 yılında 29 kurum ve 4 bin 527 sporcu faydalanırken çok sayıda ücretsiz test ve analizler yapıldı.