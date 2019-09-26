Sağlıklı bir hayat için B12 tüketimi şart!

Görülen diğer belirtilerin ise halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, çarpıntı, hafızanın zayıflaması, yaşlılarda bunama, el ayak parmaklarında karıncalanma ve uyuşma gibi semptomlar olduğunu belirten Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, B12 vitamininin vücutta kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi, sinir hücrelerinin sağlığının korunması ve DNA üretimi konusunda kilit bir rol üstlendiğinin altını çiziyor. Bu nedenle B12 eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor.

Kan oluşumu ve beyin sinirleri için son derece önemli olan B12 vitamini eksikliğinin giderilmesinde en temel nokta eksikliğin nedenini tespit etmek. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Aslan, B12 vitamininin emiliminde bir problem varsa B12 vitamininden zengin beslenmenin ya da takviye almanın bu eksikliği gidermeyeceğine dikkat çekiyor. B12 yetersizliğinin en önemli nedenlerinden biri de diyetle yetersiz B12 alımı.

Özellikle vegan ve vejeteryan beslenme, düşük sosyoekonomik koşullara bağlı kötü beslenme ve malnütrüsyona (kötü/yetersiz beslenme) bağlı olarak B12 eksikliği görülebilir. Bunun dışında B12 vitamininin emilimini sağlayan "İntrinsik Faktör" yetersizliği de B12 eksikliğinin nedenlerinden biri. Ayrıca bağırsaklarda herhangi bir hastalığa bağlı olarak emilim bozuklukları da önemli sebepler arasında yer alıyor. Eksikliğin nedeni tespit edildikten sonra tedavi planı oluşturmalı ve uygun bir beslenme tedavisi programı ile eksiklik giderilmeli.

B12 yetersizliğini engellemek için dengeli beslenmek şart

B12'nin en önemli kaynakları arasında hayvansal kaynaklı gıdalar bulunduğunu ifade eden Arslan; özellikle kırmızı et, tavuk, balık, hindi gibi etler, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdaların hem bol miktarda B12 içerdiğini hem de vücutta kullanımının (biyoyararlılığı) bitkisel kaynaklı gıdalara göre çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle özellikle vegan ya da vejeteryan beslenme tarzını benimsemiş bireyler, bu besinlerden bir veya birkaçına alerjisi olanlar ya da tüketmeyi tercih etmeyen kişiler, mutlaka doktor veya diyetisyen gözetiminde beslenmesini planlamalı ve gerekiyorsa takviye almalı.