Sağlıklı Bir Kalp İçin Midenize İyi Bakın!

Dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı bir kalp için çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, kilo almamak için değil, sağlıklı yaşamak için, vücudun ihtiyacından fazlasının tüketilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Dr. Eminlatif, dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı bir kalp için çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Eminlatif, "Her gıdadan ölçülü ve vücudunuzun ihtiyacı kadar tüketip, dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuzu aç bırakarak, öğünleri kısarak kilo vermek ya da sağlıklı olmak mümkün değildir" dedi.

"İHTİYACINIZDAN FAZLASIN TÜKETMEYİN"

Dr. Ali Eminlatif, kilo almamak için değil, sağlıklı yaşamak için vücudun ihtiyacından fazlasının tüketilmemesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Kalp sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz dersek de ilk olarak kızartma alışkanlığı ortadan kaldırılmamız gerekiyor. Bunun en önemli nedeni, kızartma işlemi sırasında yağın yanmasıdır. Hamur işi, fast-food, cips vb. yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle fast-food tarzı besinlerle birlikte; salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etlerin tüketilmesi de engellenmelidir. Yiyecekler 'istenildiği kadar' değil, 'ihtiyacınız kadar' tüketilmelidir. Meyve ve sebze yerken de kalori miktarlarına dikkat etmeli ve ölçülü tüketilmelidir."

"HER GÜN BİR DİŞ SARIMSAK TÜKETİN"

Her gün ez az bir diş sarımsak tüketmenin kalbe iyi geldiğini belirten Dr. Ali Eminlatif, "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız; her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin. Ancak kalbinizi düşünüyorsanız tuz, şeker, hamur işi, yağ ve alkolle vedalaşmanız lazım.Zira; onların kalbe dost olmayacağını aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.