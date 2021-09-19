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Sağlıklı bir yaşam için pedallar döndü - Son Dakika

Sağlıklı bir yaşam için pedallar döndü

19.09.2021 00:57
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Ankara Üniversitesi koordinasyonunda "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Haydi Pedallayalım" bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Ankara Üniversitesi koordinasyonunda "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Haydi Pedallayalım" bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Kampüs içerisinde Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve öğrenciler pedal çevirdi.

Ankara Üniversitesi tarafından, 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında farkındalık olarak kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Haydi Pedallayalım" bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da bisiklet turuna katıldı. Rektörlük binası önünde başlayan bisiklet turu Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'na kadar devam etti. Rektör Ünüvar ve öğrenciler, bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

"Hareket ve aktivite sağlık için son derece önemli"

Hareket etmenin ve sportif faaliyetlerde bulunmanın önemini belirten Rektör Ünüvar, "Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Millet olarak hareketli değiliz. Avrupa'da hareket oranı en düşük toplumlarda biriyiz maalesef. Hareket ve aktivite sağlık için son derece önemli. Biz de Ankara Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla birlikte böyle bir etkinlik yapalım ve hareketlilik haftasına hareket katalım istedik. Gençlerimiz de bize eşlik ettiler. Biz bugün bisiklete bindik. Sürekli hareket çok önemli. Malumunuz covid-19 sürecinde de doğal olarak evlere kapandık. Daha az hareket ettik ama artık aşı oranlarının da artmasıyla bizim bedensel hareketliliği artırmamız gerekiyor. Bisiklet bunlardan bir tanesi. Sağlık bakanlığımız günde 10 bin adım atın diyor. Hiç olmazsa 7 bin adım atın ama sürekli adım atın" ifadelerinde bulundu.

"Kampüs içerisinde ücretsiz bisiklet kullanma hakkımı kullanmayı düşünüyorum"

Uzun zamandır bisiklet sürmediğini, etkinlik sonrası kampüs içinde ücretsiz bisiklet kullanma hakkını kullanacağını aktaran Şeyma Toker, "Çok sayıda öğrenci topluluğuyla birlikte Ankara Üniversitesi 10. Yıl yerleşkesinde 'Avrupa Hareketlilik Haftası' için toplanmış bulunuyoruz. Bu etkinlik Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Etkinliğe katılarak aslında hareketliliğin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar çok hareket etmemiz gerektiğinin belirtmek için bulunuyoruz. Uzun zamandır bisiklet kullanmıyordum. Oturduğum yer ile kampüs arası çok yakın olduğu için yürüyerek geliyorum. Bu etkinlikten sonra kampüs içerisinde ücretsiz bisiklet kullanma hakkımı kullanmayı düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Bisiklet, Rektör, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı bir yaşam için pedallar döndü - Son Dakika


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