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'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir - Son Dakika

'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir

25.11.2021 15:46
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir

ANKARA ve İstanbul'un ardından kronik böbrek hastalığına karşı farkındalık yaratmak için İzmir'e gelen 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ında, hızlı test yöntemiyle idrarda albümin testi ve kan basıncı ölçümü yapılıyor.

ANKARA ve İstanbul'un ardından kronik böbrek hastalığına karşı farkındalık yaratmak için İzmir'e gelen 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ında, hızlı test yöntemiyle idrarda albümin testi ve kan basıncı ölçümü yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Caner Çavdar, tuzlu gıdalardan uzak durup, rafine şekerli gıdalara dikkat etmek gerektiğini belirterek, "Böbrek hastalığına yol açan hastalıklarla ilgili bilgilenmek ve test yaptırmak için tüm halkımızı gezici TIR'ımıza davet ediyorum" dedi.

Türk Nefroloji Derneği'nin hayata geçirdiği 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesi kapsamında yola çıkan gezici TIR, Ankara ve İstanbul'un ardından bugün son durağı olan İzmir'deki Konak Meydanı'na geldi. TIR 1 Aralık'a kadar İzmir'de olacak. Türk Nefroloji Derneği'nin, Türkiye'de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdüren kronik böbrek hastalığına dair toplumda farkındalık sağlamak, kronik böbrek hastalığına yol açan risk faktörleri ve erken tanının böbrek fonksiyonunu korumadaki önemine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği projeyle vatandaşlara hızlı testle ölçümler yapılıyor. AstraZeneca Türkiye, Roche Diagnostik Türkiye ve Mesitaş'ın koşulsuz desteklediği projede hazırlanan TIR'da görevli personel, hızlı test yöntemiyle ziyaretçilerin idrarda albümin testi ve kan basıncı ölçümlerini gerçekleştiriyor. Ölçümlerin sonuçlarını hemen alabilirken, gezici TIR'da görevli sağlık çalışanları, ziyaretçilerin test sonuçlarına ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

'DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 15'İNİ ETKİLEYEN CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU'

Türkiye'de her 6 ila 7 erişkin bireyden birinin böbrek hastası olduğu belirtildi. Kronik böbrek hastalığı dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın önemli bir sağlık sorunu oluşturmasının yanı sıra diğer ağır hastalıklara da zemin hazırlayabildiği kaydedildi. Kronik böbrek hastalarında kalp hastalıkları, ölüm nedenlerinin neredeyse yüzde 50'sini oluşturduğu belirtildi. Kronik böbrek hastalığına zemin hazırlayan faktörler arasında ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, diyabet, hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı oluşumu yer aldığı hatırlatıldı. Kan basıncının ve diyabette kan şekerinin kontrol altında olmaması gibi faktörler de kronik böbrek hastalığının ilerlemesine neden olabildiği ifade edildi.'SAĞLIKLI YAŞ ALMAK VE YAŞAMAMIZI SÜRDÜRMEK ANA HEDEFİMİZ OLMALIDIR'

DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Caner Çavdar, projeyle ilgili konuşarak, "Sağlıklı yaş almak ve yaşamamızı sürdürmek ana hedefimiz olmalıdır. Covid-19 pandemi süreci bizlere toplumsal olarak yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekliliğini hatırlattı. Tuzlu gıdalardan uzak durmak ve rafine şekerli gıdalara dikkat etmek bunların başında geliyor. Ülkemiz birçok sağlıklı ürünün yetiştirildiği geniş verimli topraklara sahiptir. Bu fırsatı değerlendirip yağlı, kızartılmış hazır gıdalardan uzak durmak, hipertansiyon ve diyabetin en büyük düşmanı olacaktır. Bu vesile ile Türk Nefroloji Derneği'nin hayata geçirdiği 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesi doğrultusunda böbrek hastalığına yol açan hastalıklar ile ilgili bilgilenmek ve test yaptırmak için tüm halkımızı gezici TIR'ımıza davet ediyorum" dedi.TIR'da kontrol yaptıranlardan avukat, evli ve 1 çocuk babası Taner Öcal (60), "Ağrılarım vardı. Her ihtimale karşı kontrol ettirdim. Neyse ki testim temiz çıktı. Proje çok güzel. Olumlu buldum" dedi.


'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir
'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' TIR'ının son durağı İzmir - Son Dakika
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