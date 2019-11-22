Son Dakika Haberleri: "Sağlıklı Çay Saati" için yarıştılar
Son Dakika Güncel 'Sağlıklı Çay Saati' için yarıştılar - Son Dakika

"Sağlıklı Çay Saati" için yarıştılar

6 saat önce

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Kalitesi Topluluğunca "Sağlıklı Çay Saati Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Kalitesi Topluluğunca "Sağlıklı Çay Saati Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Lokman Hekim Üniversitesinin ev sahipliğindeki yarışmaya Guinness Dünya Baklava Rekortmeni şef Mahmut Dolmacı, Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği (ANPADER) Başkanı Emre Geyikçi ve Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği Asbaşkanı Muhammed Sarı jüri üyesi olarak katıldı.

Hastane çalışanlarının yarışmacı olduğu etkinlikte, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve sağlıklı besinlere yönlendirmek hedeflendi.

Dolmacı, yaptığı konuşmada, bu gibi etkinliklerin toplum sağlığı ve bilinçli tüketim için önemli olduğuna değinerek, "Ben, dünyanın her yerine Türk mutfağını götürüyorum. İnanıyorum ki sizler de bunu yapacaksınız. Bu yarışmalar bize çok şey katıyor. Benim gözümde buraya katılanların hepsi şampiyondur." dedi.

Yarışmada Beyza Ceren Baysal, Hatice Kavaklı ve Seher Bayer'in içinde bulunduğu "Lokma" grubu, yaptıkları incirli muhallebi, tuzlu kek ve kokoş salata ile birinci oldu.

Lokman Hekim, Ankara, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin ismini açıkladı DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sağlıklı Çay Saati" için yarıştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]