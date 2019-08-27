"Sağlıklı Çevrede Sağlıklı Beslenme" etkinliklerinin ikincisi gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik'in projelerinden "Healthy Tendencies in Life Environments-Sağlıklı Çevrede Sağlıklı Beslenme" projesi yaygınlaştırma etkinliklerinin ikincisi Çanakkale'de gerçekleştirildi.



ÇOMÜ adına Prof. Dr. Kemal Çelik, Prof. Dr. Harun Baytekin ve Doç. Dr. Alper Şener'in katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Kemal Çelik "Küresel Gıda Şirketleri Obez Bireyler İster", Doç. Dr. Alper Şener "Beslenme ve Bağırsak Mikrobiyatası", Prof. Dr. Harun Baytekin ise "Tarladan Sofraya Anadolu Beslenme Kültürü" başlıklı birer sunum yaptı. Katılımcıların da görüşlerinin alındığı etkinlik boyunca obeziteye ilişkin yetişkin eğitimi, obeziteyi önlemenin bir yolu olarak yetersiz beslenme alışkanlıklarına karşı mücadele, obezite ile mücadele edenlere, özellikle ebeveynlere, diyetisyenlere ve sağlık personeline rehberlik ve destek sağlamada proje ürünlerinin rolü, obezitenin minimize edilmesi ve buna bağlı ölümlerin azaltılmasında nasıl bir strateji oluşturulabileceğine yönelik stratejiler geliştirmek, obeziteden muzdarip insanların yaşam kalitesini yükseltmek için beslenme kültürü oluşturmak, obezitenin önlenmesinde bilgi işlem teknolojilerinin (BİT) kullanımı, konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve bu bağlamda proje ile geliştirilen yenilikçi, güncellenmiş eğitim materyallerinin tanıtımları gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE