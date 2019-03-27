Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler" Projesi

Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler" Projesi

1 saat önce

Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ve Ege Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler
Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ve Ege Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya ve Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Süleyman Erbay, Mimar Sinan İlköğretim Okulunda, öğrencilere, "Sağlıklı çocuklar mutlu anneler" projesi kapsamında beslenme saatinde dağıtılan çorbaları inceledi.

Subaşı, proje hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından çocuklarla bir süre sohbet etti.

Erbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin çocukların dengeli ve sağlı beslenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocukların sağlıklı beslenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla, Mimar Sinan İlköğretim Okulunda öğrencilere Sağlık Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından bilgilendirme yapıldığını anlatan Erbay, "Bu doğrultuda öğrencilerimize sağlıklı beslenme amaçlı hazırladığımız yiyecek ve ikramlarımız oluyor. Bu çalışmalarımızı farklı okullarımızda da tekrarlayacağız. Özellikle öğrencilerimizi sağlıklı beslenmeye özendirme çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Altınordu Forması Giyen Erce Kardeşler'i Kadrosuna Katıyor Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]