Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler" Projesi

Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler" Projesi

1 saat önce

Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ve Ege Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Anneler
Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ve Ege Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Süleyman Erbay, Mimar Sinan İlkokulundaki toplantıda yaptığı konuşmada, okul kantinlerine getirilen yeni gıda standartlarının temel amacının, Türkiye'de ve dünyada hızla ilerleyen, insan hayatını tehdit eder boyuta gelen obeziteyle mücadele etmenin yanı sıra çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

"Obezite, diyabet, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, karaciğer yağlanması, felç, bazı kanser türleri gibi birçok hastalığın sebeplerinden biridir." diyen Erbay, "Proje ile çocuklarımızın ileriki yaşlarda obezite ve bağlı birçok hastalığa yakalanmaması, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere ile velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmaktayız. Proje sayesinde seçilen dört pilot okulda öğrencilerimize sağlıksız atıştırmalıklar yerine anne mutfağından çıkmış toplam 3600 öğün kahvaltı, çorba ya da sıcak makarna ikramında bulunduk, ayrıca bu öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verildi. Öğrencilerin ardından seçilen bu pilot okullarda velilerimize de dengeli ve sağlıklı beslenme konularında eğitimlere başladık." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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