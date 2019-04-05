Zonguldak
Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, İl Sağlık Müdürlüğü
, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu
ve Ege
Çölyaka Yaşam Derneği işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı çocuklar, mutlu anneler" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Süleyman Erbay, Mimar Sinan
İlkokulundaki toplantıda yaptığı konuşmada, okul kantinlerine getirilen yeni gıda standartlarının temel amacının, Türkiye'de ve dünyada hızla ilerleyen, insan hayatını tehdit eder boyuta gelen obeziteyle mücadele etmenin yanı sıra çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
"Obezite, diyabet, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, karaciğer yağlanması, felç, bazı kanser türleri gibi birçok hastalığın sebeplerinden biridir." diyen Erbay, "Proje ile çocuklarımızın ileriki yaşlarda obezite ve bağlı birçok hastalığa yakalanmaması, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere ile velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmaktayız. Proje sayesinde seçilen dört pilot okulda öğrencilerimize sağlıksız atıştırmalıklar yerine anne mutfağından çıkmış toplam 3600 öğün kahvaltı, çorba ya da sıcak makarna ikramında bulunduk, ayrıca bu öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verildi. Öğrencilerin ardından seçilen bu pilot okullarda velilerimize de dengeli ve sağlıklı beslenme konularında eğitimlere başladık." şeklinde konuştu.