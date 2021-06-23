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Sağlıklı doğum şansını arttırmak için progesteron hormonu takviyesi - Son Dakika

Sağlıklı doğum şansını arttırmak için progesteron hormonu takviyesi

23.06.2021 14:17
Sağlıklı doğum şansını arttırmak için progesteron hormonu takviyesi, System.String[]

Gebelik oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynayan progesteron hormonu, normalden az salgılandığı durumda gebe kalmakla ilgili sorunlar oluşturabilir.

Vücutta yeterince progesteron bulunmadığında, rahim duvarı hamileliğe hazırlanacak şekilde kalınlaşamaz ve döllenme gerçekleşse bile, oluşan embriyo rahim duvarına tutunamayacağı için hamilelik gerçekleşemez. İşte bu durumda anne adayının hekim kontrolünde progesteron hormonu takviyesi alması hamileliğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek verecektir.

Özellikle daha önceki hamileliklerinde düşük yapan anne adaylarının sağlıklı bir doğum ve hatta lohusalık sürecini destekler.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Dr Öğretim Üyesi Şefik Gökçe,gebelik döneminde en gerekli olan hormonlardan biri olan progesteronun faydalarını anlattı.

Progesteron hormonun görevleri şunlardır:

Döl yatağının gebeliğe hazırlanmasına yardımcı olur.

Rahim kasların kasılmasına sebep olan oksitosinin duyarlılığını azaltmayı sağlar. Böylece gebelik döneminde düşük yapma ihtimali en aza inmiş olur.

Progesteron hormonu gebeliğin başından sonuna kadar bebek ve anne için koruma sağlar.

Progesteron hormonu düşük yapma riskini en aza indirerek gebeliğin sürekli bir hale gelmesine yardımcı olur.

Progesteron aynı zamanda meme gelişimi ve emzirme için de gereklidir.

Östrojen ve progesteron hormonları, adet döngüsünün ve doğurganlığın devamı için birlikte çalışan iki önemli cinsiyet hormonudur. Progesteron hormonunun düşük olması halinde östrojen daha baskın hale gelebilir ve östrojenik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kilo alımı, cinsel istekte azalma, ruh hali değişimleri ve depresyon, adet öncesi sendromu (PMS), düzensiz adet döngüsü, çok yoğun kanamalar, memelerde hassasiyet ve fibrokistik yapılar, miyomlar, safra kesesi sorunları yaşanabilir.

Gebelik oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynayan progesteron hormonu, normalden az salgılandığı durumda gebe kalmakla ilgili sorunlar oluşturabilir. Vücutta yeterince progesteron bulunmadığında, rahim duvarı hamileliğe hazırlanacak şekilde kalınlaşamaz ve döllenme gerçekleşse bile, oluşan embriyo rahim duvarına tutunamayacağı için hamilelik gerçekleşemez.

Daha önce düşük yapmış hamile kadınların progesteron takviyesi alması, bebek sahibi olma şanslarını artırabilir. Özellikle tekrarlayan düşüklere neden olan rahim ağzı yetmezliğinde ve luteal faz yetmezliğinde progesteron destek tedavisinin olumlu etkilerini görmekteyiz. Korpus luteum yetmezliği olarak da adlandırılan luteal faz yetmezliğinde, yumurtlamadan sonraki dönemde yumurtalıklarda oluşan ve korpus luteum olarak adlandırılan sarı kistik yapı progesteron salgılar. Korpus luteum gebeliğin ilk 7-10 haftası boyunca plasenta gelişene dek bebeğin beslenmesini ve tutunmasını sağlar. Korpus luteumun fonksiyonlarının yeterli olup olmadığına karar vermek için endometrial biyopsi ile rahmin iç tabakasından bir parça alınarak patolojik olarak incelenir. Bu işlem adet siklusunun 25-27. günleri arasında yapılır. Ayrıca adet döneminin 14. gününde alınan kan örneğinde progesteron hormonunun düzeyi tespit edilir. Korpus luteumun oluşması beyindeki bezlerden salınan ve gonodotropinler olarak adlandırılan hormonlara bağlıdır. Stres ve psikolojik faktörler bu hormonların salınmasını etkiler. Ayrıca prolaktin olarak adlandırılan ve memelerde süt üretilmesinden sorumlu olan hormonun normalden yüksek düzeylerde olması da korpus luteum oluşumunu olumsuz etkiler.

Korpus luteum yetmezliğinin tedavisinde amaç eksik olan progesteronu yeterli düzeye çıkarmaktır. Gebelik oluşmadan progesteron kullanımına başlanması ve gebeliğin 12. haftasına kadar devam edilmesi önerilir. Gebelik beklenilen ay adet siklusunun 14. günü progesteron kullanmaya başlanması gerekir. Progesteron vajinal, oral (ağız) veya enjeksiyon yolu ile kullanılabilir.

Menstrual siklusun son iki haftasında progesteron düzeyi düşük olan, yumurtlama sonrasında vücut ısısında artış izlenemeyen, adet siklusları düzensiz olan anne adayları progesteron tedavisinden yarar görebilirler.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sağlıklı doğum şansını arttırmak için progesteron hormonu takviyesi - Son Dakika


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