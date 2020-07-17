'Sağlıklı et için kurbanlığın sağlıklı olması gerekiyor' - Son Dakika

'Sağlıklı et için kurbanlığın sağlıklı olması gerekiyor'

TARIM Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, "Kurban alırken 3 temel kuralımız var. Bunlardan bir tanesi kurbanlığın dini olarak hayvanın kurbanlığa uygun olması, diğeri besi değerinin iyi olması ve en önemlisi de sağlık durumunun iyi olması.

TARIM Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, "Kurban alırken 3 temel kuralımız var. Bunlardan bir tanesi kurbanlığın dini olarak hayvanın kurbanlığa uygun olması, diğeri besi değerinin iyi olması ve en önemlisi de sağlık durumunun iyi olması. Zira hayvanlarda görülen hastalıkların birçoğu insanlarda da sağlık problemlerine neden olabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir et için hayvanın mutlaka sağlıklı olması gerekiyor" dedi.

Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, sağlıklı kurbanın nasıl olduğunu, kurban seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Ayaz, dini olarak da hayvanın kurbanlık olabilmesi için küçükbaşlarda 1 yaşını, büyükbaşlarda da 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini hatırlatarak, "Bu hayvanların yaşları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şu anda kullanılan bir online aplikasyon ile takip edilebilmektedir. Kulak küpe numarası 'Haysag' isimli uygulamadan girildiği taktirde hayvanın türü, cinsi, cinsiyeti, yaşı ve aşı durumları tespit edilebilmekte. Kulak küpe numarası olmayan hayvanların da zaten kurbanlık olarak kurban satış alanlarına gelmesi ve satılması yasak, uygun değil. Dolayısıyla tüm hayvanlar Türkvet sistemine kayıtlı ve kulak numaraları var. Bunun haricinde online uygulamaya sahip olmayanlarımız ya da kullanmayanlarımız da olabilir. Bunlar da dişlerden hayvanların yaş tayinini kolaylıkla yapabilmektedirler. Özellikle alt çenede bulunan öndeki 2 süt dişinin düşerek yerine kalıcıların gelmiş olması; koyun, keçide 1 yaşını doldurmuş olduğunu, sığır cinsi hayvanlarda da 2 yaşını doldurmuş olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

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'SIRT ÇİZGİLERİNİN DÜZ OLMASI GEREKMEKTEDİR'

Prof. Dr. Ayaz, bunların haricinde hayvanların kurbanlık olabilmesi için gözlerinin sağlam olması, kör olmamaları ve yine kesim alanına gelebilecek şekilde bir topallıklarının ya da sakatlıklarının ve büyük yaralarının bulunmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ayaz, "Hayvanlarda besi durumunun belirlenmesi amacıyla da çeşitli kriterlerimiz var. Özellikle bu tür hayvanlara uzaktan baktığımız zaman et tutma kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Zira iyi beslenmemiş hayvanlarda canlı ağırlığın büyük bir bölümü baş, deri, iç organlar ve kemiklerden oluşmaktadır. İyi beslenmiş hayvanların tespiti dışarıdan bakıldığında kemik çıkıntılarının belli-belirsiz olması gerekmektedir. Gerek kaburga gerek o bölgedeki kemiklerin çıkıntılarının belli-belirsiz olması gerekmektedir. Sırt çizgilerinin düz olması gerekmektedir. Yine arkadan bakıldığında da hayvanların butlarının dış bükey ve dolgun olması hayvanların besi durumlarının iyi olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sağlıklı et için kurbanlığın sağlıklı olması gerekiyor' - Son Dakika
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