'Sağlıklı evler'de bahçe villa ve teraslara talep artıyor - Son Dakika

Pandemi süreci tüm sektörlerde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Konut almak ya da evini değiştirmek isteyenler artık az katlı, geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e yönelmeye başladı.

Projeyi hayata geçirmeden önce 58 bin kişiden görüş aldıkları bilgisini paylaşan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Koronavirüs süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da 'Sağlıklı ev kriterleri', pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız Sağlıklı Ev konseptini Çekmeköy'deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir sağlık kurulu oluşturduk ve 'Sağlıklı ev kriterleri'ni belirledik" dedi.

Yaşanan son İzmir depremini hatırlatan Ziya Yılmaz, "Pandeminin hayatımızda oluşturduğu olumsuzluklara rağmen, deprem hala en çok dikkat etmemiz gereken önceliğimiz. DAP Yapı'nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Ormanköy ve Nişantaşı projelerinde de bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği. 1999 yılı, gayrimenkul sektörü için ciddi bir milat oldu. Sonrasında yapılan tüm projeler yeni deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Bu açıdan pandemi sürecini de sadece gayrimenkul sektörü açısından değil, yaşamımızın tüm alanı açısından bir milat olarak kabul etmek gerekiyor. Biz, kullanılan malzemelerin kalitesinden karot beton dayanım değerine kadar bütün detayların ince elenip sık dokunduğu yapılara 'sağlıklı ev' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ormanköy projesinde hayata geçen sağlıklı ev kriterlerini ise şöyle sıraladı:

"Birincisi elbette asansör olacak. Fakat yaşadığımız konut, asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikte olmak zorunda. Bu yüzden, Ormanköy projemizdeki bina yüksekliğini zemin+5 kat olarak sınırladık. İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Biz 200 bin metrekarelik Ormanköy projemizin yüzde 90'ını yeşil alanlar için ayırdık. Üçüncüsü ise şifa kaynağı olan orman konusu… Yapılan çalışmalar gösteriyor ki orman havası yaşlanmayı geciktiriyor. Buralarda yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor.Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Pandemi ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte hepimiz evlerimizde kaldık. Havaların iyi olmadığı günlerde pencerelerimizi dahi açamadık. Burada havalandırma sistemlerinin kalitesi hepimizin bir numaralı önceliği oldu. Bu açıdan bakıldığında 'Sağlıklı Ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması gerekiyor. ULAŞIMIN MERKEZİNDE KONUMLANIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ormanköy projesi'nin İstanbul'un yeni ulaşım alanlarının tam merkezinde yer aldığını belirtildi ve açıklamada "Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra, Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu'na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede konumlandığını" ifadelerine yer verildi.

ORMAN YAŞAMININ İÇİNDE SABAH SPORU

Şirketten yapılan açıklamada "1+1'den 5+1'e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve Sağlıklı Ev konseptiyle inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90'ı yeşil alanlar için ayrıldı" denildi.

Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ormanköy projemizde sabahları koşunuzu yaparken sincapların, ceylanların ve atların size eşlik etmesi şehrin stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak. Bu anlamda Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor."

KİŞİYE ÖZEL BAHÇE VİLLA

Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Tamamen oturmaya yönelik, daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan bahçe villaların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün. Bunun yanında, 2.5+1 ve 3.5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalarını dilerseniz çalışma odası, dilerseniz de hobi odası olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Teras Loft adı verilen ve 80 metrekareye kadar teras alanı bulunan ünitelerde, tavanı kaplayan pencerelerle güneşe doyacağınız kadar geceleri de yıldızları izleyebiliyorsunuz" denildi.